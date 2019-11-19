Україна – це Місяць. Украинские ракетостроители анонсировали собственный проект освоения Луны

Украинский разработчик ракетно-космической техники КБ «Южное» представил свои космические корабли, которые помогут создать поселение на спутнике Земли.

«Наши разработки вызывают большой ажиотаж у посетителей и специалистов со всего мира. Но настоящей изюминкой является проект для исследования Луны – lunar lander-hopper», – сообщается 19 ноября на странице компании в Facebook.

По словам конструкторов, представленная на международном салоне Dubai Airshow 2019 новинка способна садиться на поверхность Луны и везти с собой груз. В «Южном» считают, что их проект может стать шагом к лунным поселениям, а также помочь в поиске полезных ископаемых.

Ранее о своих амбициях рассказал и «Роскосмос». Госкорпорация объявила о создании совместного с Китаем центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. В начале 2019 года китайский луноход впервые смог сесть на обратной стороне спутника Земли.



