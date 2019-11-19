Силовики пояснят «забизнес.рф». В России запустили единое окно для жалоб предпринимателей на правоохранительные органы

В России появился сайт «забизнес.рф», на котором предприниматели могут подать жалобы на сотрудников правоохранительных органов. Как говорится в описании площадки, ее запустили Агентство стратегических исследований и российские бизнес-сообщества («Опора России», «Деловая Россия», РСПП, ТПП).

С помощью ресурса бизнесмены могут пожаловаться на необоснованное задержание или заключение под стражу, незаконное прослушивание, изъятие документации, провокацию взятки. Обращения будут направлять в центральные аппараты ведомств, на которые поступают жалобы, там их обещают рассматривать в течение 30 дней.

Разработать подобную платформу поручил президент РФ Владимир Путин зимой 2019 года.

Согласно опросу Федеральной службы охраны РФ, 84,4% предпринимателей считают, что бизнес в России не защищен от необоснованного уголовного преследования.



