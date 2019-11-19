Правительство изготовит 100 тысяч электронных паспортов в начале 2020 года. Замена будет добровольной

Правительство собирается изготовить первую партию электронных паспортов уже в начале 2020 года. Об этом 19 ноября сообщил вице-премьер Максим Акимов на встрече с Владимиром Путиным.

«Этот проект будет реализован в двух формах – это пластиковая карта с российским чипом. Мы завершили сертификацию, первые 100 тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены», – цитирует Акимова пресс-служба Кремля.

Вице-премьер также добавил, что вместе с картами появится мобильное приложение, которое «будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется». «Это тоже потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего в Министерстве внутренних дел», – добавил министр.





Акимов пояснил, что замена бумажных паспортов на карты не будет осуществляться принудительно. Люди будут получать их после истечения срока действия старого образца или по своему желанию.

Напомним, согласно июльскому опросу ВЦИОМ, более половины россиян не горят желанием идти в ногу со временем и хотели бы остаться при привычном документе.