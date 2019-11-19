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Город
19.11.2019 17:16
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«Вопрос на контроле Генпрокуратуры, СК и правительства». В аппарате вице-премьера Голиковой встали на защиту петербургских метростроителей

Задолженность по зарплате перед работниками подрядных и субподрядных организаций ОАО «Метрострой» за декабрь 2018 года и январь – май 2019 года была полностью погашена. Об этом 19 ноября «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности, выдано 4 обязательных для исполнения предписания, два из которых к настоящему времени исполнены. Сумма выплаченной задолженности по заработной плате составила 66,40 млн рублей перед 1 166 работниками. По исполнению ранее выданных предписаний Гострудинспекцией в г. Санкт-Петербурге проводятся проверки», – сообщает секретариат Голиковой.

Кроме того, сообщается, что в структуре «Метростроя» в августе 2019 года были проведены внеплановые проверки. Кем именно – не уточняется, но подчеркивается, что в ОАО «Метрострой» и его филиалах задолженность по заработной плате отсутствует. Зато долг перед сотрудниками нашелся в пяти подрядных и субподрядных организациях.

«Вопрос обеспечения нарушенных трудовых прав работников ОАО «Метрострой», его подрядных и субподрядных организаций в части оплаты труда, в том числе погашение задолженности по заработной плате работникам организаций, задействованных в строительстве метрополитена Санкт-Петербурга, находится на совместном контроле Роструда, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга», – сообщает секретариат вице-премьера Голиковой.


«Фонтанка» сообщала о том, что своих зарплат ждут более 120 рабочих из ЗАО «Управление-15 "Метрострой"». Также около 12 млн рублей должно своим сотрудникам «СМУ-13 "Метрострой"».

Уже почти два года метростроители периодически оказываются без вознаграждения за свой труд. Задержки зарплат метростроевцев уже оборачивались забастовками и бунтами. В числе акций был и массовый выход к Смольному.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Проблемы «Метростроя» стали проявляться во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация разрешилась, лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та, в свою очередь, отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ со стороны городских властей. К 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией три из четырех контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней риторика властей изменилась в противоположную сторону: Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 сентября.

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