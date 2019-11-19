«Вопрос на контроле Генпрокуратуры, СК и правительства». В аппарате вице-премьера Голиковой встали на защиту петербургских метростроителей

Задолженность по зарплате перед работниками подрядных и субподрядных организаций ОАО «Метрострой» за декабрь 2018 года и январь – май 2019 года была полностью погашена. Об этом 19 ноября «Фонтанке» сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности, выдано 4 обязательных для исполнения предписания, два из которых к настоящему времени исполнены. Сумма выплаченной задолженности по заработной плате составила 66,40 млн рублей перед 1 166 работниками. По исполнению ранее выданных предписаний Гострудинспекцией в г. Санкт-Петербурге проводятся проверки», – сообщает секретариат Голиковой.

Кроме того, сообщается, что в структуре «Метростроя» в августе 2019 года были проведены внеплановые проверки. Кем именно – не уточняется, но подчеркивается, что в ОАО «Метрострой» и его филиалах задолженность по заработной плате отсутствует. Зато долг перед сотрудниками нашелся в пяти подрядных и субподрядных организациях.

«Вопрос обеспечения нарушенных трудовых прав работников ОАО «Метрострой», его подрядных и субподрядных организаций в части оплаты труда, в том числе погашение задолженности по заработной плате работникам организаций, задействованных в строительстве метрополитена Санкт-Петербурга, находится на совместном контроле Роструда, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга», – сообщает секретариат вице-премьера Голиковой.





«Фонтанка» сообщала о том, что своих зарплат ждут более 120 рабочих из ЗАО «Управление-15 "Метрострой"». Также около 12 млн рублей должно своим сотрудникам «СМУ-13 "Метрострой"».

Уже почти два года метростроители периодически оказываются без вознаграждения за свой труд. Задержки зарплат метростроевцев уже оборачивались забастовками и бунтами. В числе акций был и массовый выход к Смольному.