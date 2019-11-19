«Хороший проект». Беглов одобрил планировку участка для завода «Таурас-Феникс», против которого протестуют горожане

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе заседания малого правительства одобрил изменения в проект планировки участка в Приморском районе, где компания «Таурас-Феникс» планирует построить завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Об этом 19 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки». На этом месте в настоящее время располагается гаражный кооператив «Петроградец-4» почти на 900 машино-мест.

Изменения внесены в проект планировки территории (ППТ) в границах Мебельной и Планерной улиц, а также проектируемого проезда и продолжения Стародеревенской улицы в Приморском районе. На этом участке планируется разместить машиностроительный завод, инвестором которого выступает ЗАО «Таурас-Феникс».

Как сообщил в ходе заседания председатель комитета по градостроительству Владимир Григорьев, изменения в ППТ вносятся для оптимизации использования территории производственной зоны, повышения привлекательности зоны для будущих пользователей, развития производственной зоны в рамках общей стратегии социально-экономического и социального развития города.

«Проект хороший – почти 800 рабочих мест нам дополнительно для наших горожан... Поэтому принимаем, хороший проект», – сказал Александр Беглов.





Напомним, в апреле 2019 года состоялись публичные слушания по проекту планировки территории. На них члены гаражного кооператива и жители Приморского района высказались резко против строительства завода по соседству с жилыми домами. В числе аргументов, как писала "Фонтанка", нехватка мест для парковки автомобилей, плохая экология, рост онкологических заболеваний. При этом чиновники на слушаниях подчеркивали, что размещение завода не является предметом обсуждения на слушаниях.

Как сообщил «Фонтанке» один из активных борцов с выселением кооператива Александр Телков, 2 декабря Приморский районный суд рассмотрит иск об отмене результатов публичных слушаний. По мнению заявителя, на слушаниях представили заведомо недостоверную информацию. «Изменения проводят под строительство завода, а никакой документации под завод нет: какой завод, на какой территории, что именно будет выпускать», – прокомментировал Телков.

Кроме того, противники стройки обратились в налоговую службу и прокуратуру с просьбой проверить законность наделения Смольным компании «Таурас-Феникс» статусом стратегического инвестора.