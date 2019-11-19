Падение «Лады» в яму с кипятком попало на видео. Водитель направил машину в пар

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК в Пензе в связи с гибелью двоих мужчин в промоине с кипятком.

Провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности, сообщает 19 ноября СК РФ.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент трагедии на улице Аустрина. Изначально следователи полагали, что асфальт провалился под припаркованным «Ларгусом». Однако на записи видно, что яма уже есть, из неё идёт сильный пар, однако ни прохожих, ни водителя это не смущает. Автомобилист заезжает в яму колесом и опрокидывается. Вода клокочет. Понятно, что 53-летний водитель и 49-летний пассажир в такой ситуации вряд ли успели бы вылезти (как рассказывали очевидцы). Петербургские теплоэнергетики, которым приходится иметь дело с подобными трагедиями, не устают повторять, что к местам парения и вытекания горячей воды приближаться нельзя.





Местные жители говорят, что провалы грунта здесь происходят регулярно с 90-х годов, из ям периодически идёт пар. Они утверждают, что протестовали против организации парковки над данным участком теплотрассы, но их мнения никто не учел, пишет «Пенза Взгляд».

Магистральный путепровод, по данным издания «Пенза Онлайн», находится в ведении мордовского филиала компании «T-Плюс групп». В пресс-службе компании сообщили, что ремонтных работ на месте происшествия не проводилось, участок полностью был в работе. «Т-Плюс» окажет материальную поддержку семьям погибших. Компании фатально не везет: два года назад на их ТЭЦ-1 погиб человек, вину возложили на работников ТЭЦ.