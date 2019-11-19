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Общество
19.11.2019 16:51
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В Швеции прекратили расследование дела Джулиана Ассанжа

Предварительное расследование в отношении Ассанжа было закрыто в Швеции из-за недостатка доказательств.

«Расследование изнасилования, в котором подозревался основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, возобновилось в мае. Теперь оно закрыто», – цитирует 19 ноября заявление  прокурора Евы-Мари Перссон издание Dagens Nyheter.

По ее словам, у следствия нет «достаточных доказательств для предъявления обвинений». «Мы провели дополнительные слушания с пятью известными свидетелями, а также с двумя новыми людьми», – отметила прокурор.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В настоящее время суд рассматривает дело об экстрадиции основателя Wikileaks, слушания по существу должны начаться в конце февраля – начале марта 2020 года.

В США в его отношении выдвинуты почти два десятка обвинений, за которые ему грозит 175 лет тюрьмы. Ассанжу предъявляют обвинения в незаконной публикации имен секретных источников. Речь идёт, по данным Минюста, о журналистах, религиозных лидерах, правозащитниках из Ирака и Афганистана, которые сотрудничали с США. Также основателю WikiLeaks вменяют сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Челси Мэннингу в получении доступа к секретным документам, связанным с нацобороной США. По данным следствия, Ассанж активно начал запрашивать секретную информацию с конца 2009 года.


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