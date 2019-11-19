Строительство
Половина петербуржцев хотели бы иметь гардеробную в квартире
предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
Специальное место для хранения вещей — популярная опция среди покупателей жилья. Это следует из опроса, который «Петербургская Недвижимость» провела в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Более 50% респондентов хотели бы иметь дома гардеробную. Еще 44% участников опроса ответили, что это зависит от площади квартиры. Обычный шкаф вместо гардеробной предпочли бы всего 4% петербуржцев.
Специальные места для гардеробных — отличительная черта планировок в современных домах комфорт-, бизнес-и премиум-класса. В зависимости от размера квартиры они располагаются в спальне или в коридоре. Гардеробные позволяют рационально использовать жилую площадь и не перегружать интерьер крупной мебелью. Благодаря тому, что в них можно хранить верхнюю одежду и обувь, коридор также остается свободным.
Квартиры с гардеробными представлены во многих жилых комплексах Setl Group: в их числе «ArtLine в Приморском», «Эмеральд на Малой Неве», дом The One и другие. Среди больших квартир есть эксклюзивные варианты с двумя гардеробными и специальными постирочными комнатами: такие планировки подойдут для семей с несколькими детьми.
«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от более 40 застройщиков и выступает эксклюзивным брокером проектов Setl Group.
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ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru
ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-one/declarations