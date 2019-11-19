Половина петербуржцев хотели бы иметь гардеробную в квартире

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Специальное место для хранения вещей — популярная опция среди покупателей жилья. Это следует из опроса, который «Петербургская Недвижимость» провела в своей официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Более 50% респондентов хотели бы иметь дома гардеробную. Еще 44% участников опроса ответили, что это зависит от площади квартиры. Обычный шкаф вместо гардеробной предпочли бы всего 4% петербуржцев.

Специальные места для гардеробных — отличительная черта планировок в современных домах комфорт-, бизнес-и премиум-класса. В зависимости от размера квартиры они располагаются в спальне или в коридоре. Гардеробные позволяют рационально использовать жилую площадь и не перегружать интерьер крупной мебелью. Благодаря тому, что в них можно хранить верхнюю одежду и обувь, коридор также остается свободным.

Квартиры с гардеробными представлены во многих жилых комплексах Setl Group: в их числе «ArtLine в Приморском», «Эмеральд на Малой Неве», дом The One и другие. Среди больших квартир есть эксклюзивные варианты с двумя гардеробными и специальными постирочными комнатами: такие планировки подойдут для семей с несколькими детьми.

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от более 40 застройщиков и выступает эксклюзивным брокером проектов Setl Group.

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ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru

ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-one/declarations