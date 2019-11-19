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Город
19.11.2019 16:56
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ГАТИ разрешила исследовать земельный участок под второй вестибюль «Василеостровской»

Ордер для проведения инженерно-геологических изысканий под строительство второго вестибюля станции метрополитена «Василеостровская» выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в Петербурге. Об этом 19 ноября «Фонтанке» сообщили в ГАТИ.

Ордер касается участка № 9 на 10-й линии Васильевского острова. Это внутридворовая территория дома № 37, литера Б. Разрешительная документация оформлена по заказу ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» на срок с 13 ноября 2019 года по 17 апреля 2020 года.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Ленметрогипротранс» выиграл контракт стоимостью 91 млн рублей на корректировку проектной документации второго вестибюля «Василеостровской». Как следует из технического задания, переработать документацию необходимо не позднее 9 сентября 2020 года. Новый вход на зеленую линию подземки появится по адресу: 11-я линия Васильевского острова, дом 38. Закончить с документацией необходимо до 23 сентября 2020 года.

Сам вестибюль, как следует из перспективной схемы развития метрополитена, планируется открыть в 2023 – 2025 годах.


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