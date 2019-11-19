Смольный сделал горожанам скидку на коммуналку. Не такую, как перед выборами

Рост тарифов на коммунальные услуги во втором полугодии окажется в 10 раз больше, чем в последний раз. Электричество тянет вверх, но до федерального потолка Смольный не дотянется.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Рост тарифов на коммунальные услуги обсуждался 19 ноября на совещании членов правительства Петербурга, докладывал председатель профильного комитета Дмитрий Коптин.

Первым делом он обозначил границы тарифного разгона во втором полугодии 2020 года – 3,5%. Вообще-то, федеральное правительство разрешило 3,8%, но в данном случае многое не видится на расстоянии: Москва и прошлым летом выдала карт-бланш на 4,5%, но Смольный поднапрягся (поднапряг Водоканал) и удержался на 0,4%. Ждать такого же подвига после выборов не приходилось, но скидку на 0,3% городское правительство сделало. Средний платеж по коммуналке с июля составит примерно 2054 рубля.

Заметнее всего подорожает электричество – на 4,9% (или на 5,2%, если дом с электроплитами). Большая часть услуг должны вырасти на 3%, в том числе горячая вода (до 109,1 рубля за куб) и отопление (до 1818,3 рубля за Гкал). Это, собственно, одно из условий «скидки». Напомним, Петербург с 2014 года анонсирует переход на двухкомпонентный тариф по ГВС, при котором отдельно платят за холодную воду и за энергию для ее нагрева. Так уже считают для промышленников, но для населения схема прежняя. В Петербурге большая часть горожан получают воду по открытой схеме, то есть и в батареи, и в краны она идет с котельных. «Фонтанка» рассказывала, что закон требует уничтожить открытую схему как класс к 2022 году, но Петербург упорно отбивается от этой обязанности, а теперь еще и приобрел в союзники Минстрой.

«Если ввести с июля двухкомпонетный тариф, то плата за горячую воду должна вырасти на 21%, а за отопление упадет на 7,8%, – рассказал Коптин. – Учитывая негативные социальные последствия, а именно рост платы на ГВС, предлагается пока не вводить двухкомпонетный тариф. Тем более что пока нет предписаний контрольно-надзорных органов». Если сейчас горожане за тепло отдают примерно 369 рублей, то при новой схеме 4 млн человек отдавали бы 461 рубль вместо 380. Собственно, аргументы не меняются на протяжении тех лет, что Петербург откладывает реформу. Беглов с легким сердцем одобрил сохранение статус-кво: получить к цене жетона и взносу на капремонт еще и лишние 80 рублей за тепло означало бы собрать три туза на мизере. Отопление в рублях бы подешевело примерно на столько же, однако между этими двумя событиями – несколько месяцев межотопительного периода, в которые градус народного гнева значительно бы превышал температуру радиаторов.





Напомним, население платит за тепло по льготным тарифам, разницу между ними и экономически обоснованным компенсирует бюджет. У ТГК-1 этот цельный тариф вырастет в среднем на 2,1%: многолетняя тяжба с переходом на физический метод исчисления окончена, скачок более чем в 10% сделан, далее только миллиардные субсидии компании из казны и плановое повышение каждый год. У «Теплосети» тарифы не меняются, у «Петербургтеплоэнерго» растут на 2,7%.

Интереснее всего ситуация с ГУП «ТЭК». Предприятие не первый год возится с трубами Колпинского и Пушкинского районов, которые достались ему от обанкротившегося «ПушТЭК». Повреждаемость там по сравнению со средними показателями ГУП зашкаливает, сети рвутся по 2 раза на километр. Хозяйство представляет собой 50 котельных, 26 ЦТП и 554 км сетей, пока они в аренде. Чтобы начать реконструкцию, надо принять объекты на баланс как отступные за долги предыдущего владельца. Во время экономического форума выяснилось, что руку помощи городу может протянуть «Газпром» на правах концессионера. Однако ждать концессии не могут горожане, которым хорошо бы уже сейчас быть уверенными в состоянии теплосетей. Так что ГУП начнет реконструкцию в следующем году, стоить она будет под миллиард, а значит, и полный тариф вырастет не на 1,7%, как было бы в обычной ситуации, а на 6,9%.



Водоканалу разогнаться по-прежнему не дают. Задача выйти на нулевой рост в 2020 году оказалась неподъемной, но средний тариф должен вырасти не так заметно, как в прошлые годы, – на те же 3%. Все это потребует от бюджета увеличения субсидии ресурсоснабжающим организациям. Если сейчас в проекте бюджета на 2020 год значится 13,117 млрд, то вместе с нуждами ГУП «ТЭК» в Курортном и Пушкинском районах выходит 16,265 млрд. Однако Коптин пояснил, что в поправках к бюджету эта прибавка не учтена, её можно выплатить пост-фактум.

Неожиданный спор развернулся вокруг единого оператора по обращению с отходами. По существу, ничего нового – Смольный признал, что в очередной раз отстал от сроков и воспользовался дарованной ему отсрочкой: на новую схему уборки мусора город не перейдет еще минимум год. Про эту коллизию «Фонтанка» подробно писала: собственно статусом оператора МПБО-2 обладает только в северной половине, с юга его выбили через суды. Старт его работе не дан нигде, однако предприятие продолжает присылать тарифные заявки. Комитет послушно их отсматривает и устанавливает виртуальные тарифы на виртуальные услуги, куда включен весь массив огромной работы мегаоператора, у которого пока нет договоров ни с перевозчиками, ни с потребителями. Дмитрию Коптину эта настольная игра, судя по всему, надоела: он попросил если уж тормозить процесс, то весь. В противном случае, если оператор когда-нибудь заработает, то получится рассинхрон: для одной части города установят трехлетние тарифы, для другой – на меньший срок; для одной плата будет в составе жилищных услуг, для другой – коммунальных.

«Никому тарифы не мешают, – отвечал профильный вице-губернатор Николай Бондаренко. – Они экономически обоснованы, зачем их отзывать?» – «Зачем устанавливать неприменяемые тарифы? – ответил вопросом на вопрос Коптин. – Если мы дойдем до настоящих тарифов, то у ГУП должны быть проведены все конкурсы на вывоз ТКО. Как мы сформируем тариф на следующую трехлетку и только для одной половины города?»

Доклад в целом одобрили, хотя обсудить тарифы еще предстоит трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Характерно, что цены на проезд не обсуждались.

Во-первых, повышают их уже с начала года, а не с июля, как коммуналку; а во-вторых, по данным «Фонтанки», еще не определен тариф для карты «Мир», так что окончательный вариант тарифной сетки не готов. Тем не менее уже понятно, что аппетиты комтранса радикально не удовлетворены подорожанием разового проезда на 10 рублей и по карте – на 3,9%. По информации «Фонтанки», определенные решения могут быть приняты одновременно с повышением цен на отопление: источник в экономическом блоке Смольного утверждает, что с июля следующего года «карточный» проезд может вырасти еще на 3,9%; жетоны и талоны трогать не собираются.





Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»