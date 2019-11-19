Петербург как перевалочный пункт для нелегалов. С начала года пограничники поймали 400 иностранцев, иранцы - в лидерах

С начала года на подступах к границе в Ленобласти были задержаны более 400 иностранцев, мечтавших о лучшей жизни в Европе, причём большинство из них – выходцы из Ирана. Об этом 19 ноября «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как правило, на штурм границы решаются молодые мужчины, готовые к пешему переходу. Месяцы выбирают тёплые – пик приходится на май – июль. Лишь однажды пограничникам при попытке уйти в Финляндию попалась целая иранская семья с малолетним ребёнком и беременной женщиной, которым грозило истощение из-за трудного пути по лесному массиву.

«По состоянию на 19 ноября в течение 2019 года Пограничным управлением на российско-финляндском участке было выявлено и задержано более 80 граждан Ирана, которые прямо или косвенно имели намерения по незаконному убытию в Финляндскую Республику через Выборгский район», – сообщили в ведомстве.

По данным ПУ ФСБ, помимо иранцев, в тройку самых многочисленных групп среди нелегалов входят граждане Нигерии и Индии. Всего с начала года в руки пограничников в Ленобласти попали выходцы более чем из 15 потенциально опасных миграционных стран.





Как правило, в надежде попасть в ЕС они оформляют туристическую визу в Россию и летят в Москву. Дальше все действуют по-разному: кто-то остаётся на несколько дней в столице, затем едет в Петербург, где тоже проводит некоторое время, и лишь потом направляется в Финляндию. Кто-то добирается до границы, не тратя времени на остановки для отвода глаз. По информации «Фонтанки», транспорт тоже может быть разным: поезд, электричка, такси. Более того, бывали случаи, когда таксисты внезапно бросали иностранцев по пути, не довозя до пограничной зоны – мол, отсюда сами, до Финляндии уже рукой подать.

Напомним, 19 ноября Пограничная охрана Финляндии рассказала о канале доставки нелегалов через Петербург в Лаппеенранту, который хотели организовать преступники летом текущего года. Однако в рамках международного сотрудничества между ПУ ФСБ и Погранохраной Финляндии все трое иранцев, участвовавших в тестовом переходе, были задержаны: один – в России, двое – в Финляндии. Инструкции в режиме реального времени они получали через мессенджер от афганца, находящегося в Центральной Европе, – с их смартфонов он получал данные о геолокации.

«Взаимодействие с финскими коллегами по противодействию трансграничной преступности и укреплению стабильности на границе ведётся на постоянной основе, в экстренных случаях предусмотрена связь в онлайн-режиме. Расследование [этого случая] было совместное, и его результаты помогли своевременно задержать ещё ряд граждан Ирана, которые хотели незаконно убыть в Финляндию в поисках лучших условий жизни», – прокомментировали в ПУ ФСБ.

Напомним, в 2018 году, когда Россия принимала гостей со всего мира, было задержано более 850 "болельщиков", рвавшихся нелегально в Европу.