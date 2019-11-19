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Общество
19.11.2019 23:02
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Влияние полной луны на защиту историка Соколова. Чему научили Медведев и Бастрыкин адвоката Почуева

Обращение к адвокату Александру Почуеву за юридической помощью вовсе не гарантирует оправдания по уголовному делу. Зато вероятность получить ярлык террориста или шизофреника от собственного защитника - наоборот, весьма высока.

Влияние полной луны на защиту историка Соколова. Чему научили Медведев и Бастрыкин адвоката Почуева

Адвокат Александр Почуев (справа)//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Историк Олег Соколов фактически диагностирован своим адвокатом. Защитник 19 ноября заявил, что полнолуние вызывает дебютную шизофрению. Такого ли юридического сопровождения своего дела желал Соколов, неизвестно, но иного от автора дипломной работы на тему строительных подрядов ждать вряд ли приходится.

Мистика

«Три дня было до полнолуния. Известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», – заявил Почуев 19 ноября, расширяя спектр версий убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

За неделю адвокат Соколова:

– объявил трехдневный траур по случаю гибели аспирантки СПбГУ.


– предсказал обвинительный приговор.

– рассказал о суицидальной попытке Соколова, хотя очевидцы в этом серьезно сомневаются.

– предположил мистические мотивы преступления.

– настоял на оснащении Соколова бронежилетом и каской при проверке показаний на Мойке, мотивируя это стремлением петербуржцев к самосуду.

Афера

На петербургском юридическом небосклоне Александр Почуев появился в 2012 году. Православный активист Глеб Лихоткин напал с травматическим пистолетом на участников ЛГБТ-мероприятия. Его обвинили в хулиганстве. Защита настаивала, что Лихоткин совершил преступление по религиозным соображениям. Суд не стал слушать адвоката, оставил «чистое» хулиганство и приговорил Лихоткина к году условно.

В том же году Почуев помогал поборникам нравственности составлять иск против Мадонны на 333 млн рублей. Они с треском проиграли, не найдя отклика в сердце судьи Виталия Барковского.

В 2015 году к Почуеву обратилась бывшая супруга Алексея Панина. Адвокат и актер запомнились возней на вокзале Петергофа и взаимными обвинениями. Детей Панин не вернул, уголовное дело в отношении него суд прекратил из-за неявки Почуева.

Председатель совета директоров компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит сначала нанял его, но после своей отправки в СИЗО сменил адвоката.

Совладелица бренда Redmond Диана Желяскова воспользовалась услугами Почуева, признала вину, выплатила 350 млн рублей ущерба и все равно получила реальный срок при явной надежде обойтись условным.

В декабре 2017 года Почуев заключил соглашение на защиту 18-летнего Евгения Ефимова. Его обвиняли в подготовке теракта в Казанском соборе. Молодой человек был изначально обречен. Почуев склонил его к сотрудничеству с ФСБ и публично назвал террористом. Ефимов получил пять лет колонии.

Свою защиту адвокатской коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры» доверил бывший ректор Аграрного университета Виктор Ефимов. Команда юристов занялась шпионажем для кражи из Пушкинского райсуда показаний главного свидетеля обвинения. За аферу были привлечены к уголовной ответственности руководитель Санкт-Петербургского филиала коллегии Павел Лапаев и адвокат Денис Борисов. Потерю в своем отряде Почуев не комментировал.

Эксперт

Статус адвоката Почуев получал в Петербурге два раза – в 2002 и 2012 годах. В первый раз его полномочия были прекращены по неизвестным причинам. Во второй сведения о таком адвокате были из реестра просто исключены. В третий раз, в 2015-м, Почуев восстанавливал свой статус в Москве.

«Фонтанка» спросила Почуева, какого количества оправданий он добился за карьеру.

Последовал ответ:

«К сожалению, 2 оправдательных приговора за 17 лет адвокатской практики, и это более чем из 34 уголовных дел. Это более 5 % от общего количества».

Привести примеры успешных дел защитник отказался. В Интернете их найти не удалось. В графе «Достижения» он на своем сайте не упомянул ни одного уголовного дела.

Влечение Почуева к эпатажным и имеющим опосредованное отношение к делу заявлениям и необычным юридическим ходам (например, требование запретить аудиозапись в суде или поместить Соколова в квартиру, где расчленяли аспирантку) может объясняться тем, что он не является специалистом по уголовному праву.

«Эксперт в области адвокатуры, коммерческого права, антимонопольного регулирования и противодействия коррупции», – говорит он о себе в автобиографии.

Учителя

Почуеву 40 лет. По его словам, учился в первой частной школе Санкт-Петербурга «Дипломат» (образована в 1993-м году, когда Александру было 14), выпускался из общеобразовательной 414-й в Красносельском районе. Неудачно поступил в Академию МВД, зато был принят на юрфак СПбГУ.

«На юрфаке получил блестящее образование под наставничеством Д.А. Медведева, профессора кафедры международного права Л.М. Галенской, А.И. Бастрыкина. Окончил СПбГУ в 2002 году, защитив диплом на тему «Внешнеэкономические контракты строительного подряда» перед Д.А. Козаком», – написал Почуев на личном сайте, пометив гиперссылками «Википедии» председателя СКР и вице-премьера Козака.

Отметим, у ученого-правоведа Людмилы Галенской отчество Никифоровна, а у вице-премьера – Николаевич. Дмитрий Медведев на юрфаке преподавал гражданское и римское право до 1999 года, после чего переехал в Москву. Александр Бастрыкин, судя по его официальной биографии, в период учебы Почуева в СПбГУ не преподавал. Дмитрий Козак в 2002 году работал заместителем руководителя администрации президента. 

До адвокатуры Почуев работал юристом в строительных конторах.

Бизнес

По утверждению Почуева, в 26-летнем возрасте он основал собственную юридическую компанию «Консалтум». По данным СПАРК, фирма была оформлена на его мать и в 2010 году переписана на будущую жену Надежду Пугачеву. Доходы компании в 2018 году составили почти 30 млн рублей, расходы – еще больше. «Консалтум» специализируется на корпоративном обслуживании. В 2016 году он заключил крупнейший за свою историю госконтракт стоимостью 22 млн рублей – с «Ростовэнерго» на оказание юридических услуг. Из картотеки арбитражных дел следует, что энергетические компании являются основными подрядчиками «Консалтума». С фирмой Почуева они судятся за неисполнение по договорам оказания услуг.

Факультативно

В свободное от работы время Почуев исповедует православие, патриотизм и стрельбу. В 2015 году стал сооснователем прихода храма святителя Николая Чудотворца в Красном Селе. Награжден орденами Санкт-Петербургской духовной академии.

В 2018 году Почуев возглавил ленинградское отделение Федерации высокоточной стрельбы России. По его утверждению, входит в топ-30 лучших стрелков страны. Адвокат является партнером военно-патриотического клуба «Юный маргеловец», знаком с представителями реконструкторского движения в Петербурге. Возможно, они и надоумили историка Соколова взять Почуева в адвокаты. 

Его фонд содействия обеспечению безопасности является партнером стрелков-снайперов и патронирует приют «Транзит». При встречах с детьми в актовом зале вывешиваются баннеры юридической конторы «Консалтум» и адвокатской коллегии.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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