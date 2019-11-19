В Петербурге вынесен приговор участникам перестрелки с полицией. Под пулями они защищали ювелирные трофеи на 60 миллионов

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор налетчикам, которые при попытке бегства устроили перестрелку с полицией. Валерий Мельников и Мунтай Абдулвагабов объединены в банду.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 19 ноября, фигуранты признаны виновными в бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия, Абдулвагабов персонально – в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«Абдулвагабову назначено наказание в виде 16 лет строгого режима, Мельникову – 12 лет», – уточнили в объединенной пресс-службе.

Налет на ювелирный магазин «Адамас» на проспекте Большевиков совершен 31 января 2018 года. Преступники забрали украшения на 60 млн рублей. При перестрелке один полицейский получил огнестрельное ранение ноги, Абдулвагабов был ранен в грудь и поясницу, Мельников – в плечо и локоть.



