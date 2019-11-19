Губернатор Петербурга посетил детский сад в ЖК «Петровский Квартал на воде»

Setl Group

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки по Петроградскому району посетил строящийся детский сад в ЖК «Петровский Квартал на воде». Проект премиум-класса от Setl Group располагается на Петровском острове, на живописном берегу Малой Невы. Садик и жилой комплекс планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Экскурсию по территории детского сада для главы города провели председатель Совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев и генеральный директор Setl City Илья Еременко. Трехэтажный садик, который разместился во дворе проекта, сможет принять 160 малышей. Здание оформлено в единой стилистике с жилыми домами – его фасады украшены коричневыми и бежевыми терракотовыми панелями.

В здании детского сада спроектированы спальни, игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, кухня и медицинский кабинет. А во дворе Setl Group благоустроил 8 игровых площадок с теневыми навесами для защиты от дождя и яркого солнца, установил песочницы, качели и яркие горки.

Жилой комплекс премиум-класса «Петровский Квартал на воде» стал первым проектом редевелопмента на Петровском острове для Setl Group. Концепцию разрабатывали с учетом уникального местоположения – в историческом районе, в самом центре Петербурга – опираясь на традиции петербургской архитектурной школы в сочетании с современными тенденциями.

Setl Group

Проект представляет собой три жилых восьмиэтажных корпуса с подземным паркингом на 440 автомобилей, коммерческими помещениями под объекты стрит-ритейла высокого класса. Корпуса разной формы, в том числе классической формы каре, расположены таким образом, что формируют уютный внутренний двор, полностью закрытый от посторонних. В отделке навесных фасадов используются терракотовые панели песочного и светло-коричневого цвета, которые прекрасно сочетаются с витражным безрамным остеклением французских балконов. Внутренняя отделка здания: центрального ресепшна, парадных и лифтовых холлов – будет выполнена по авторскому дизайн-проекту в скандинавском эко-стиле.

Внутренний облик проекта сформируют уютные зеленые территории: центральный камерный сквер с крытым пешеходным бульваром для прогулок в любую погоду и дизайнерские зоны отдыха с беседками. На набережной Setl Group благоустроит открытую смотровую площадку, к которой будет вести уютная аллея.

Эксклюзивным брокером проекта «Петровский Квартал на воде» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

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