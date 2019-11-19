Владимирский губернатор устроил разнос после видео со столбами прямо посреди дороги

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин оперативно отреагировал на курьёзное видео, разлетевшееся в Интернете. Его сняли автомобилисты на сельской дороге в Гороховецком районе, у посёлка Заозерье: на записи видно опоры линии электропередачи, вкопанные посреди проезжей части.

Столбы уже убраны. Более того, увольнение грозит директору филиала ГУП «ДСУ-3» «Вязниковское ДРСУ», отвечающему за безопасность дороги.





Сипягин на своей странице «ВКонтакте» заявил об отстранении гендиректора ДСУ-3 на время проверки. «Все, кто пренебрег своими обязанностями, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье людей, будут наказаны», – отмечается в заявлении.

Опасная дорога была доступна для проезда в течение недели, хотя формально она ещё не открыта, срок завершения работ – 2 декабря. Только по счастливой случайности за это время на ней не произошло трагедии, отметил губернатор.

Контракт на ремонт дороги был заключён в июне этого года между застройщиком – районной администрацией и подрядчиком – ДСУ-3. Обе стороны не уведомили областную администрацию об «особенностях» объекта – опорах ЛЭП посреди дороги. Дорожники считали, что ограждения там не нужны, так как до 11 ноября проезд был физически невозможен. Но неделю назад там уложили покрытие, и по нему поехали машины. «Подрядчик отнесся к своим обязанностям спустя рукава – просто дожидался, когда филиал «Владимирэнерго», как планировалось в ближайшие дни, перенесет опоры ЛЭП. Компания сделала это сегодня», – сообщил Владимир Сипягин.