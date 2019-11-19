Банду «черных археологов» поймали в Европе при помощи дронов. Экскаваторами они накопали на 2 миллиона евро

Более 20 нелегальных археологов задержаны в ходе операции европейских спецслужб.

«Была уничтожена международная преступная группа, которая разграбляла древние участки в Южной Италии, а затем вывозила артефакты на миллионы евро», – сообщает 19 ноября агентство Reuters.

В ходе спецоперации проведены 80 обысков в Италии, Франции, Великобритании, Германии и Сербии. В результате действий полиции обнаружены 10 тысяч исторических артефактов, которые браконьеры пытались продать в Англии, Германии и Франции. Стоимость изъятого оценивается в 2 миллиона евро.

Следствие показало, что «черные археологи» оказались проворнее историков, начав раскопки в неисследованных местах южного региона Калабрия. За ними следили с 2017 года, в том числе при помощи дронов. «Снимки, сделанные беспилотниками, показывают всю жестокость «черных раскопок», совершаемых этой преступной бандой с пользованием экскаваторов», – заметили в полиции.



