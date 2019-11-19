Дело о погоне за избирательными урнами во Фрунзенском районе рассмотрит новый судья. У прежнего нашлась супруга в муниципалитете

Иск об отмене итогов голосования в муниципальном образовании (МО) № 75 во Фрунзенском районе Петербурга предстоит рассматривать новому судье. Олег Гринь, который слушал это дело до сих пор, на заседании 19 ноября по требованию истцов взял отвод, передает корреспондент «Фонтанки».

Итоги голосования в одном из избирательных округов МО № 75 оспаривают трое проигравших кандидатов, в том числе бывшая председатель этого муниципалитета Александра Васильева. На заседании истцы объявили, что гражданская жена судьи, которая вместе с ним воспитывает их общего ребенка, недавно устроилась на работу в местную администрацию муниципалитета – она стала сотрудницей отдела опеки. Это обстоятельство делает Олега Гриня лично заинтересованным в исходе разбирательства, заявила представитель истцов Татьяна Волкова.

Против отвода судьи выступили и прокурор, и председатель территориального избиркома № 29 Борис Островский, который представляет ответчиков. Тем не менее судья ходатайство истцов о собственном отводе удовлетворил. Он лишь поинтересовался у представителя истцов источником ее осведомленности. Татьяна Волкова ответила, что узнала о ситуации от других сотрудников администрации муниципалитета № 75, с которыми гражданская жена судьи сама поделилась информацией.

Дело об отмене итогов голосования в этом муниципалитете Фрунзенский районный суд рассматривает уже два месяца. Суд объединил три иска: от бывшей главы муниципалитета Александры Васильевой, бывшего депутата Татьяны Закревской (обе на прошлых выборах прошли в совет от «Единой России») и самовыдвиженца Алексея Доссона. Ответчиками выступают сразу восемь участковых избирательных комиссий, а также территориальный избирком № 29 (выборы в муниципалитете организовывал именно он). Истцы считают, что в день выборов участковые комиссии сфальсифицировали надомное голосование. Именно в этом муниципалитете число избирателей, которые якобы изъявили желание голосовать на дому, было аномально высоким.

«Фонтанка» рассказывала, как 8 сентября наблюдатели, делегированные Алексеем Доссоном, на ВАЗе отправились в погоню за переносными урнами и протаранили «Ягуар». В петербургской избирательной комиссии тогда предположили, что автомобили с урнами стремительно скрываются от наблюдателей, так как члены комиссий хотят как можно скорее помочь петербуржцам выполнить гражданский долг. Алексей Доссон подсчитал, что на каждого человека, голосовавшего на дому, члены участковой комиссии № 2148 тратили примерно 2 минуты. На следующий день после выборов территориальный избирком № 29 решил пересчитать бюллетени в муниципалитете № 75, но вскоре передумал и отменил собственное решение.



