Лысые не болеют. Роспотребнадзор объяснил, как прическа влияет на возможность подхватить грипп

Кудряшки и «растрепанные» стрижки не стоит выбирать тем, кто не хочет заболеть ОРВИ и гриппом. 19 ноября петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало памятку к сезону простуд, и внешнему виду там тоже нашлось место.

«Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, так как распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования», – говорится в рекомендациях, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Руки нужно намыливать не менее 20 секунд, а автоматической сушилке лучше предпочесть одноразовые бумажные полотенца.

Зараженным же не стоит целовать других, а также пожимать руки.



