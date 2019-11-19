Арсенал оружия в носках нашли у посетителя нового суда в Петербурге

Петербуржец попытался пронести на заседание в Третий кассационный суд общей юрисдикции нож, электрошокер, пилку и штопор. Оружие и то, что теоретически можно применить как оружие, мужчина спрятал в носках.

Как сообщает 19 ноября пресс-служба Управления Службы судебных приставов, посетитель суда на Садовой улице зазвенел под металлоискателем на входе, но всё равно продолжил настаивать на том, что у него в карманах нет металлических предметов. Приставы обыскали мужчину вручную и с удивлением обнаружили, что его носки по вместимости ни в чём не уступают дамской сумочке. В них он умудрился положить электрошокер, нож, пилку и штопор. Мужчина предпочёл проигнорировать вопрос о том, на что ему такой джентльменский набор в таком необычном месте.

На нарушителя был составлен административный протокол, после чего полиция проводила его в отдел.

Пресс-служба ведомства сообщает, что с момента открытия Третьего кассационного суда судебные приставы забрали у пришедших более 30 запрещённых предметов, среди которых преобладают ножи и газовые баллончики.





Напомним, Третий КАС на Садовой открылся в конце сентября в Воронцовском дворце. Открылся с недоделками, поэтому торжества в первый рабочий день не произошло.