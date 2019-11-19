Смольный одобрил еще один год моратория на работу единого мусорного оператора

На совещании правительства 19 ноября было одобрено предложение об отсрочке начала работы на территории Санкт-Петербурга единого оператора по обращению с отходами. Мораторий продлится еще год.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», члены правительства поддержали предложение Дмитрия Коптина, председателя комитета по тарифам. Ранее источники издания сообщали, что мораторий продлят минимум на год.

Напомним, возможность взять отсрочку появилась у Петербурга год назад, когда Госдума дала Москве, Петербургу и Севастополю времени до 2022 года. Еще в конце 2017-го Смольный объявил два конкурса – на южную и северную части города – по оказанию услуг единого регионального оператора по обращению с отходами. Предполагалось, что подрядчики, примерно за 40 млрд каждый, будут в течение 10 лет целиком отвечать за вывоз, размещение и утилизацию мусора. Оба контракта отдала ГУП МПБО-2 – и оба они были оспорены. В итоге южная часть в ноябре по иску «Новый Свет-ЭКО» осталась без оператора. На фоне этого Смольный согласился ввести мораторий, изначально на год. Суды по северной половине продолжаются.



