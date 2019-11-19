Хозяева Уральской авеню. Кто и как меняет облик «драгоценной» промзоны на Васильевском острове

Уральскую улицу на Васильевском острове застраивают жильем. Основные соседи там пока промышленники, торговцы и ученые. Но алмазы и самоцветы в местной топонимике словно намекают: у этого места большое будущее.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Эта часть на севере Василеостровского района, ныне остров Декабристов, со времен основания города считалась промышленной окраиной – мануфактуры и кожевенные мастерские появились там еще в петровские времена. Сегодня территорию, оккупированную унылыми промышленными зданиями, потихоньку отнимают дома, отели, супермаркеты. Корреспондент «Фонтанки» прошелся по Уральской от моста Бетанкура до проспекта КИМа и выяснил, чьи это земли и что там появится в ближайшее время.

Эксперты отмечают, что Уральская и ее окрестности обладают несколькими преимуществами для жилой застройки: они расположены близко к историческому центру, имеют хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Статуса территории добавили, конечно, и ЗСД, и мост Бетанкура. Однако расположенная по соседству промзона слишком глубоко пустила корни и «чистить свой костюм» не торопится – здания и участки выглядят убого.

синий - промышленность





красный - жилые дома и бизнес-центры

желтый - магазины

зеленый - место для погулки

Первопроходцы

В самом начале Уральской расположился огромный (примерно 5,7 га) жилой квартал «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ», первопроходца в освоении этой части острова Декабристов. В 2014 году он начал строить в промзоне не простое, а жилье комфорт-класса. Свои квартиры дольщики получили в 2018 году.

«Самоцветы» засияли по соседству с бизнес-центром «Смоленский», в который превратился бывший корпус завода имени М. И. Калинина, выгнав и популярный рынок автозапчастей. Здание реконструировало на своей земле ООО «Строительные системы» (связано с ООО «Инвестиционная компания "Евроинвест"» Юрия Васильева и Андрея Березина). Внутри – супермаркет «Лента» (как говорят аборигены, самый чистый в округе), столовые и кафе.

Половина Уральской улицы в районе пересечения с Железноводской кучно населена крупными и мелкими магазинами стройматериалов, салонами мебели, предметов интерьера и декора – всего, что нужно для обустройства жилища. Здесь есть и магазин каминов, и строительный торговый центр «Василеостровский», и миниатюрный шоурум Первой мебельной фабрики. Это стиснутый двумя заводскими корпусами домик (1959 года постройки) в три окна на малюсеньком участке городской земли в 200 кв. м. Он тоже в частной собственности – достался ООО «Домино» Марка Раяка, бывшего топ-менеджера «Северной мануфактуры», по наследству от этой еще дореволюционной ткацкой фабрики.

Еще в нулевые «Северная мануфактура» занимала значительную часть Уральской улицы и вместе с судостроительным заводом «Алмаз» и АО «Кожа» составляла основу ее промышленной зоны. Сейчас фабрика ликвидирована как юрлицо и больше не работает. Именно в ее бывших цехах сейчас расположился ТЦ «Василеостровский».

Половина долей ООО «Домино» когда-то давно принадлежала основателю и совладельцу компании – производителя сухих строительных смесей «Крепс» Евгению Попперу. Он, как и ряд других совладельцев и топ-менеджеров «Северной мануфактуры», сейчас владеет несколькими компаниями, зарегистрированными, подобно «Крепсу», на Уральской улице. Судя по учредительным документам, основной их бизнес – сдача недвижимости в аренду.

В частности, компания «Апрель» (совладелец – Кира Поппер) владеет двумя смежными участками, на которых стоит строймаркет «Василеостровский». Меньший из них находится в долевой собственности ООО «Апрель» и ООО «ОТК». Бенефициар последнего Василий Горбенко является совладельцем компании ООО «Дымоход», зарегистрированной на Уральской, 10. Больший участок полностью принадлежит «Апрелю».

Рабочая обстановка

Дальше по нечетной стороне – между шиномонтажом и домом 19 – находится участок площадью 2342 кв. м, который до июля 2019 года принадлежал государственному АО «Концерн "Морское подводное оружие" Гидроприбор"». Эту землю в 2019 году на торгах приобрело ООО «Пенинсула» (полностью принадлежит Наталии Тарасовой, занимается гостиничным бизнесом и его обслуживанием). Компания также владеет отелем «Невский 140» в центре Петербурга. Как пояснил «Фонтанке» гендиректор гостиницы Даниэль Акошали, участок в промзоне покупался не под какой-то конкретный проект, а на будущее. Пока новые хозяева занимаются оформлением документов на электричество и воду. Возможно, там появится новая гостиница или мини-отель. Но пока что въезд на эту территорию закрывает высокий забор.

Напротив, на Уральской, 12, уже есть один отель – «Меншиков». Земля, на которой стоит трехэтажное здание, принадлежит одноименной организации (единственная владелица – Варвара Запорожец). Гостиница, расположенная напротив корпусов Морского завода «Алмаз» и других научно-промышленных объектов, включила в прейскурант специальный «командировочный» пакет.

Напротив «Меншикова» – оживленный комплекс промышленных зданий с доминантой. Основной бенефициар завода «Алмаз» – девелопер Дмитрий Игнатьев, руководитель и совладелец крупного промышленного объединения «Ленстройматериалы». Самому предприятию принадлежат участок площадью 3,1 га и эллинги. К нему примыкают земли Проектно-конструкторского бюро «РИО» – разработка комплексов связи для надводных кораблей ВМФ, и входящего в него АО «Морские навигационные системы». Крупнейший бенефициар бюро – Мария Тисевич, старшая дочь основателя и владельца «ЭГО-Холдинга» Александра Кашина.

Еще одно смежное здание, которое выходит фасадом на Уральскую улицу, принадлежит ЗАО «Научно-производственная фирма "Тирс"» (по данным СПАРК, владельцы – Александр и Валерий Цветковы), которое специализируется на средствах связи и телевидения. Сейчас в этом доме развернулся бизнес-центр «Урал плаза».

По крайней мере сегодня за безопасность в этом месте можно не беспокоиться – управлению МВД РФ по Василеостровскому району принадлежит участок площадью 2,8 га с адресом по соседней Железноводской улице. Новенькое здание МВД, введенное в эксплуатацию в этом году, выходит фасадом на Уральскую и смотрит прямо на «Алмаз».

К этим владениям примыкает участок в 1,5 га, который в долгосрочную аренду взяло ОАО «Производственное объединение грузового автотранспорта №10» (главный бенефициар – Дмитрий Катушонок). Пока там шиномонтаж, автомойка и магазин запчастей, но первый шаг к застройке участка жильем уже был заложен (хотя пока только на бумаге) – в видах разрешенного использования значится «для иных видов жилой застройки».

Дома на вырост

Дальше по улице уже хорошо заметны признаки редевелопмента и превращения промзоны в городское жилое пространство. Компания Setl City в прошлом году продолжила почин «Эталона ЛенспецСМУ» по строительству на Уральской жилья комфорт-класса, заложив комплекс «Эмеральд на Малой Неве». Объект на участке площадью почти 3,3 га планируют сдать во 2-м квартале 2021 года. Дома будут выходить и на Уральскую улицу, и на набережную Макарова.

Ближайшим соседом Setl на этом, как и на другом берегу Малой Невы, является судостроительный завод «Алмаз». Их участки на Уральской улице разделяет только небольшая буферная зона, принадлежащая ООО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт химического машиностроения» (согласно СПАРК, единственный владелец – Алексей Кульков) и ООО «Научно-производственное предприятие «Прогресс» (входит в «ЭГО-Холдинг», которым владеют дочери бизнесмена Александра Кашина). Председатель совета директоров судостроительного завода Леонид Грабовец ранее заявил «Фонтанке», что обе площадки «Алмаза» на Петровском и Васильевском островах проработают еще как минимум десять лет и обзаведутся новым научным центром.

Редевелопмент шагает по Уральской

Пока Уральская улица в целом выглядит невзрачно, но застройщики гарантируют территории редевелопмент. В Setl говорят, что соседние наделы по адресам: Уральская, 23 и 25, находятся «в разработке». Предположительно речь идет о двух больших участках общей площадью 3,5 га. Сейчас часть этой земли используют под стоянку и очередную станцию техобслуживания автомобилей.

Больший из участков (площадью почти 1,9 га), по данным Росреестра, уже переведен под жилую застройку и с 21 января 2019 года находится в собственности ОАО «Городской ремонтно-строительный трест №1» (ГРСТ-1) (владельцы – Юрий и Татьяна Пискуновы). Предприятие в прошлом входило в государственное ТСО «Ленстройреконструкция», но позже было приватизировано. В «Группе ЛСР», которая «выросла» из предприятия с таким же названием, заявили, что к ним компания Пискуновых не имеет отношения. ГРСТ-1 занимается реконструкцией и строительством на подряде жилых домов в историческом центре Петербурга. На ее счету такие адреса, как Тамбовская, 11, Английский проспект, 46, и 10-я Советская, 4/6.

Представитель ГРСТ-1 сообщил «Фонтанке», что земля на Уральской принадлежит компании уже несколько десятков лет. Строить на ней якобы ничего не планируют, но могут продать, если найдется покупатель.

Меньший из участков (1,7 га) предназначен для размещения промышленных объектов, с декабря 2018 года он находится в долгосрочной аренде у АО «Кожа». Компания, согласно учредительным документам, занимается дублением, выделкой и крашением кожи из шкур животных, по госконтрактам поставляет изделия для костюмов и обуви к спектаклям Мариинского театра. Фирмой на 60,76% до недавних пор владела госкорпорация «Ростех», но этим летом она избавилась от активов. Остальные доли принадлежат Виктору Есипову (21,03%) и Вере Гришиной (9,02%).

Между двумя пустырями на Уральской, 23, «застряли» два смежных участка общей площадью 3110 кв. м. 10 октября 2019 года их приобрела фирма ООО «Васильевский Девелопмент». Ее учредителем является ЗАО «Санаторий "Черная речка"», 46,42% которого принадлежат АО «БФ "Ленстройматериалы"» (Дмитрий Игнатьев), а оставшиеся 53,58% – физическим лицам, в том числе главному врачу Центра сердечной медицины «Черная речка» (что на берегу Финского залива в Курортном районе) и его директору Ольге Мисюре. «Васильевский Девелопмент» возглавляет медик, исполнительный директор и совладелец санатория Александр Карпухин.

Памятники мешают

На противоположной стороне улицы, перед заправкой «Лукойла» и автомойкой, находится комплекс построек Кожевенного завода товарищества «И. А. Осипов и Ко», датируемых XIX и началом XX века. 1,5 га под производственным корпусом завода также с декабря 2018 года находились в долгосрочной аренде у «Кожи».

Ростех летом 2019 года выставил на торги 60% акций АО «Кожа». Российский аукционный дом, который организовывал продажу, сообщил, что активы приобрело некое юридическое лицо за 515,5 млн рублей. Его название не разглашается. Покупатель крупного портфеля недвижимости «Кожи» на Васильевском острове нашелся, несмотря на обременения – выявленные памятники культурного наследия, расположенные на этой земле.

Однако часть земли «Кожи» сменила владельцев гораздо раньше. Дело в том, что АО контролировало участок лишь под главным корпусом фабрики, практический «под обрез». А два участка общей площадью почти 3,5 га за общим с «Кожей» забором с сентября 2014 года находятся в собственности ООО «Санкт-Петербург-Инвест» (занимается арендой нежилой недвижимости). Еще один крохотный участок этой фирмы площадью 284 кв. м отделяет от проезжей части заправку. До приобретения в собственность фабричной земли она принадлежала Сергею Бражнику и Анне Умновой. А через пару месяцев после оформления наделов партнеры продали бизнес ООО «МАИЕСТАС», материнская компания которого родом из Словакии.

Участок по соседству на Уральской, 14, корпус 2, литера Д, с 2014 года принадлежит ПАО «ВТБ». Там разместились временные ангарчики и служебная автостоянка «только для автомобилей банка ВТБ».

Все для людей

Чуть дальше по Уральской улице Docklands development реализует масштабный проект – одноименный лофт-квартал. До появления застройщика в этом месте располагался грузовой терминал петербургского речного порта. Сперва он входил в Северо-Западное пароходство, потом его выкупила «Группа ЛСР». Теперь там апарт-отели и новый участок набережной. Апартаменты тоже выходят одновременно и на набережную, и на Уральскую улицу. Первая очередь проекта сдана в январе 2018 года, вторую должны сдать в четвертом квартале 2020 года.

«Текущее состояние района не лучшим образом сказывается на его привлекательности для покупателей и застройщиков. Но потенциал у локации большой», – считает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор группы компаний Docklands development.

Застройщик хочет выйти за пределы своего участка и благоустроить часть набережной Макарова. Например, создать под виадуком общественное пространство. Там могут появиться зона отдыха, место для занятий спортом или небольшая концертная площадка. Docklands ведет переговоры об этом с администрацией города, но чиновники с решением не спешат.

В окружении лофт-квартала оказался местный оазис цивилизации – гипермаркет «Лента» на Уральской, 29. Напротив него появился еще один центр притяжения потребительского трафика – магазин гиганта строительного ретейла «Леруа Мерлен», сменивший недавно «К-рауту». За ним расположился участок разработчика и производителя пьезоэлектронных приборов стабилизации и селекции частоты АО «Морион» (на 92,19% принадлежит структуре Газпромбанка). На своем сайте компания называет себя мировым лидером и ведущим предприятием страны. В 2018 году ее выручка составила около 1,5 млрд рублей.

За «Лентой» участок изначально тоже принадлежал городскому речному порту, но в 2008 году он стал собственностью входящего в «Группу ЛСР» ОАО «Рудас» (ликвидировано в 2012 году). Теперь в здании на пересечении проспекта КИМа и Уральской располагается офис крупнейшей добывающей компании в Северо-Западном федеральном округе «ЛСР. Базовые». В ЛСР заявили, что не планируют использовать эту землю под что-либо другое.

А у реки

«Леруа Мерлен» скоро перестанет быть единственным крупным сетевым игроком DIY-ретейла, поселившимся здесь. Напротив БЦ «Смоленский» «Максидом» сносит здания завода имени Калинина на Уральской, 1, чтобы построить на их месте свой гипермаркет и создать современное общественное пространство. Здания бывшего патронного завода на Васильевском компания Александра Евневича выкупила еще в 2016 году. В марте этого года получила разрешение на строительство. «Максидом» пообещал сохранить исторические корпуса, оборудовав в них офисы-лофты, рестораны и кафе, а на месте снесенных аварийных построек возвести гипермаркет. Общие инвестиции в проект оценивались в 5 млрд рублей.

Неподалеку от стройплощадки расположился дикий пляж. Он открылся горожанам лишь недавно – до сих пор был известен лишь немногим местным жителям. Теперь у всех петербуржцев есть возможность посетить его, устроить там пикник или фотосессию, пока территорию не обнесли строительными заборами. Осталось недолго: еще в марте 2019 года власти решили продлить набережную Макарова от моста через остров Серный до 2-й линии Васильевского острова. Все документы по планировке территории должны быть готовы к 25 февраля 2020 года.

Евгения Горбунова,

специально для «Фонтанки.ру»