Александр Медведев: «Газпром Арена» снова примет хоккейный матч Россия - Финляндия

Сборная России по хоккею сыграет матч Кубка Первого канала против Финляндии на домашнем стадионе футбольного клуба «Зенит». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева.

«Принято решение провести на стадионе "Зенита" два хоккейных матча – встречу между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала и матч между СКА и ЦСКА – так же, как и в прошлом году. Мы постараемся учесть отзывы, которые мы получили в прошлом году от многочисленных болельщиков, чтобы сделать их пребывание на стадионе еще более комфортным», – заявил Медведев.

Игра между сборными России и Финляндии в рамках Кубка Первого канала состоится 15 декабря. В прошлом году эти команды уже встречались на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, когда на арену пришли 71381 зрителей. Также в 2018 году на арене проводился матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Встреча СКА и ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ состоится 19 декабря.



