Движение по набережной Обводного канала затруднено. Прорвало трубу с кипятком

кадр из видео/

Кипяток вырвался на проезжую часть в Адмиралтейском районе Петербурга 19 ноября. О прорыве в Подъездном переулке рассказали очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных снимках видно, что дорогу заволокло паром. Движение транспорта затруднено.

В «Теплосети Петербурга» уточнили: коммунальная авария произошла у 11-го дома в Подъездном переулке. «В данный момент производится ликвидация вытекания воды на поверхность на территории проезжей части. Теплоэнергетики планируют в кратчайший срок устранить дефект на указанном трубопроводе», — добавили в компании.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», транспорт встал в очередь в районе пересечения Подъездного переулка и набережной Обводного канала.



