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ЖКХ
19.11.2019 15:40
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Тарифы на коммуналку в Петербурге должны вырасти летом на 3,5%. Двухкомпонентный тариф на горячую воду пока вводить не будут

Цены на коммунальные услуги в Петербурге вырастут со второго полугодия 2020 года максимум на 3,5%. Ранее федеральное правительство установило планку на уровне 3,8%.

Предложение о 3,5-процентном росте высказал глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин 19 ноября на совещании правительства Северной столицы. Кроме того, по его словам, пока не следует вводить так называемый двухкомпонентный тариф, при котором отдельно оплачивается холодная вода и отдельно – энергия, затраченная на ее подогрев. В этом случае растет плата за горячую воду и снижается – за отопление. О введении этой схемы идет разговор не первый год, однако губернатор Александр Беглов согласился с Коптиным, что пока это можно https://www.fontanka.ru/2017/07/26/078/ отложить.

Ранее федеральное правительство установило индекс роста тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. Для Петербурга планка установлена на 3,8%. Самый заметный рост в Москве (5%), Еврейской автономной и Новосибирской областях и на Кузбассе (4,9%). Меньше всего – на 3% – коммуналка подорожает в Мурманской области и Пермском крае.


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