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Власть
19.11.2019 15:35
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Макрону придется ответить. Столтенберг спросит президента Франции, где же "смерть мозга" у его НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирается провести переговоры с французским президентом, чтобы в том числе обсудить его критику альянса.

«Если мы отдаляем Европу от Северной Америки, мы ослабляем НАТО, и мы также разделяем Европу», – цитирует 19 ноября заявление Столтенберга Washington post.

По его словам, на следующей неделе генсек НАТО намерен обсудить с Макроном будущее альянса и его слова о «смерти мозга» у организации. Он констатировал, что возникли недопонимания, которые можно разрешить, только «сев и обсудив».

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил о том, что у НАТО «смерть мозга» из-за отсутствия координации внутри организации. В Кремле, в свою очередь, отказались комментировать жизнеспособность НАТО и заявление Макрона.


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