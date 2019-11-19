СК не оценил навыки 6-летнего «шумахера» из Татарстана. Посадившую его за руль мать ждут на допрос

Посадившая 6-летнего сына за руль жительница Татарстана заработала не только популярность в Сети, но и уголовное дело сразу по двум статьям, сообщает Следственный комитет 19 ноября.

29-летней Агине Алтынбаевой вменили оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как ранее рассказывала «Фонтанка», мать четырех сыновей из Набережных Челнов разместила в соцсетях видеозапись того, как ее 6-летний сын ведет на большой скорости машину. Спидометр показывал 130 километров в час. Ранее навыками вождения хвастался другой ее ребенок.

«В ближайшее время планируется допросить подозреваемую», – рисует ближайшие перспективы СК.





Так как ролик привлек внимание главы Следкома Александра Бастрыкина, ход расследования будет контролировать центральный аппарат ведомства.

Напомним, дошкольник сидел за рулем материнского Hyundai. Сама Агина назвала свое видео «Счастливый сынок!». «Я живу как хочу, ни о чем не жалею, совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах, не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить», – предупредила она потенциальных критиков.