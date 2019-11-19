Четыре важных слова: Илон Маск рассказал, как выбирает новых сотрудников

Руководитель двух наиболее инновационных компаний в мире, Tesla и Space X, Илон Маск в нескольких словах сформулировал принцип, по которому он ищет новых сотрудников. На английском языке «принцип Илона Маска» состоит из пяти слов, на русском – из четырех.

Как пишет Inc, выступая на встрече, организованной ВВС США, Маск заявил, что существующая система рекрутинга вызывает у него серьезное беспокойство.

«Если бы Никола Тесла был жив, смог бы он успешно пройти интервью для устройства на работу? Я в этом не уверен», – сказал Маск в ответ на вопрос, как его компания находит таланты. Систему отбора, по мнению главы «Теслы», надо менять. Но что должно стать критерием?

«Меня не волнует, окончил ли человек колледж, или даже среднюю школу, или еще что-нибудь, – говорит Маск. – Гораздо важнее, создал ли он действительно впечатляющую конструкцию? Сумел выиграть в условиях жесткой конкуренции? Выдвинул действительно отличную идею? Смог решить какую-то сложную проблему?» В завершение тирады Маск сформулировал свой главный принцип в виде вопроса: «Что сделал человек, что было бы явным свидетельством его исключительных способностей?»





В пяти английских словах главный принцип найма на работу к Маску звучит так: Clear evidence of exceptional ability. По-русски он укладывается в четыре слова: «Явное свидетельство исключительных способностей».

Действительно, исследования показывают, что связи между уровнем образования и высокой производительностью работников почти нет. Поэтому многие компании, например Apple и Google, при приеме на работу больше не требуют даже диплома бакалавра.