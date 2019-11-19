Турция грозит военной операцией в Сирии из-за действий России. Минобороны РФ отправляет в регион дополнительные силы

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о невыполнении российской стороной взятых на себя обязательств, что дает Анкаре право продолжить свою операцию «Источник мира».

«США и Россия не сделали необходимые шаги. Мы свою часть выполнили. Если территории не будут очищены [от курдов], то мы снова начнем боевые действия», – цитирует 19 ноября заявление Чавушоглу издание Yeni Safak.

По его словам, цель Анкары – это избавиться от угрозы терроризма у своих границ. При этом турецкие СМИ сегодня сообщают об успешном патрулировании севера Сирии военными РФ и Турции.





В Министерстве обороны РФ посчитали, что слова Чавушоглу могут привести к обострению ситуации в регионе. «В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний, а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии. <...> Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», – цитирует заявление военного ведомства ТАСС.

На этом фоне Россия приняла решение отправить в регион дополнительные силы военной полиции. Как стало известно «Интерфаксу», это сделано для «нормализации обстановки в районе границы Сирии с Турцией».

Напомним, что 22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции, на которой был принят меморандум о взаимодействии. 24 октября СМИ рассказали о 276 российских военных полицейских и 33 единицах военной техники, которые отправят в арабскую республику. Военные из РФ должны были начать патрулирование на севере Сирии. До встречи в Сочи Анкара провела в Сирии военную операцию под названием «Источник мира», которая была направлена и на борьбу с курдами, которых в Турции считают террористами. На этом фоне 15 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции. Под них попали глава минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. После приостановки операции Турции американские санкции были сняты.