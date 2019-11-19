В метро Петербурга маленькому пассажиру объяснили, кому сигналят машинисты при движении в тоннелях

Машинисты поездов в петербургском метро сигналят, если проезжают станцию без остановки или при наличии освещения в тоннелях: это означает, что там производятся какие-то работы. Об этом 19 ноября рассказали в ГУП «Петербургский метрополитен» в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Машинист предупреждает рабочих, они встают сбоку на банкетку и пропускают поезд. Освещение также включается после ночных работ на путях, в утренние часы, при проследовании первых пяти поездов. Ведь по ночам жизнь в метро не утихает: начинается хоздвижение, подвоз рельсов и шпал, их замена, вывоз мусора, механизированная и ручная промывка тоннелей, проверка металлоконструкций и так далее», – рассказали в метрополитене.

Как отметили в ГУПе, вопрос о машинистах задал «юный пассажир Николай Б.».



