«Владимир Владимирович, не губите. Скажите ФСБ, чтобы так наших детей не сажали». Мать обвиняемого в подрыве метро Петербурга призвала Путина

Внимание президента РФ попыталась привлечь Яргинай Мирзаалимова, сыну которой гособвинение запросило 27 лет за теракт в метрополитене Петербурга. Протестовать против необоснованного, по её мнению, преследования она намерена голодовкой.

«Владимир Владимирович, скажите ФСБ, чтобы так наших детей не сажали. Ни за что сидит ребёнок», – обратилась Мирзаалимова к президенту через журналистов в суде, где представитель Генпрокуратуры 19 ноября закончила своё выступление в прениях.

Прокурор Надежда Тихонова уверена в виновности всех 11 фигурантов. Мягче всего она просила суд отнестись к зеленщице Каримовой: для неё запросили 20 лет общего режима. Братьев Азимовых и Эрматовых как особо активных участников хотят отправить в колонию пожизненно, остальных фигурантов – на срок от 27 лет.

«Владимир Владимирович, не губите, – взмолилась мать Мирзаалимова. – Моему сыну будет 51 год, когда он выйдет. Я уже умру и даже обнять его не успела».





Она уверена, что Мухамадюсуп попал под уголовное преследование, потому что оказался не в том месте и не в то время: в квартиру на Товарищеском он заселился за пару дней до теракта и был задержан вместе со всеми жильцами и СВУ, которое они якобы вместе собирали.

«Сидит третий год ради галочки в отчётности», – полагает мать и заявляет, что будет голодать, пока не услышит «доброго слова или оправдания своего ребёнка».

Сам Мирзаалимов в ходе прений повторил, что бомбу в квартире не видел, ничего против людей другого вероисповедания не имеет и никогда бы не совершил такой подлости против страны, в которой рос с 13 лет. Ни он, ни его мать, исправно посещающая каждое заседание, потерпевшую не впечатлили. Женщина, пострадавшая от взрыва в метро, согласилась с позицией прокуратуры и также попросила суд наказывать со всей строгостью.