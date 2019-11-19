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Финансы
19.11.2019 15:27
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Разгосударствление. Сбербанк готов отказаться от «золотой акции» «Яндекса» за 1 евро

Сбербанк с высокой долей вероятности вернет «Яндексу» ее «золотую акцию», - заявил сегодня зампред правления банка Лев Хасис.

Разгосударствление. Сбербанк готов отказаться от «золотой акции» «Яндекса» за 1 евро

Генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож (слева) и председатель правления Сбербанка России Герман Греф (справа)//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Предполагается, что "золотая акция" будет продана по той же цене, что была куплена банком в 2009 году – за 1 евро. События последних дней показали уровень влиятельности и лоббистских возможностей IT-гиганта в высших эшелонах власти.

18 ноября «Яндекс» опубликовал заявление о планируемых изменениях в структуре управления, предложив акционерам вернуть так называемую «золотую акцию», то есть контроль над привлечением инвесторов, в том числе иностранных. Сегодня она находится в руках государства в лице Сбербанка.

Понятие «золотая акция» обозначает наличие у государства специальных прав в отношении частных компаний, имеющих стратегическое значение. Они описываются в ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». В случае с «Яндексом» этот инструмент позволяет чиновникам (а Сбербанк более чем на 50% принадлежит Центробанку) блокировать сделки по покупке или продаже более 25% акций российского технологического гиганта. «Золотая акция» появилась у Сбербанка в 2009 году по инициативе Дмитрия Медведева в преддверии размещения «Яндексом» акций на NASDAQ. Цель этой операции проговаривалась довольно четко: не допустить переход контроля над ним в руки иностранцев.

Согласно внутренним документам, раскрытым после размещения на американской бирже, с августа 2009г. любой акционер, скупивший более 25% от уставного капитала или голосов компании, обязан через совет директоров запросить у Сбербанка разрешение на владение такой долей. При этом сам банк не может передавать "золотую акцию" либо закладывать ее. Не дает эта акция и права вводить своего члена в совет директоров.

В интересах общества


Теперь IT-компания планирует создать некий Фонд общественных интересов, в который войдут представители научных кругов, союза предпринимателей, а также текущее руководство «Яндекса» Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина. Именно ему и достанется эта самая «золотая акция».

В своем письме сотрудникам генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож объяснил это решение необходимостью учитывать интересы инвесторов. В обращении он называет свое детище крайне важным для любого человека: «Интернет сегодня – вроде электричества сто лет назад. Продукты «Яндекса» воспринимаются как необходимая часть нашей жизни, а если с ними что-то случается, то это проблема не только компании, но и всего общества», – подчеркнул он. «В ближайшие дни и недели мы с Тиграном, Грегом (операционный и финансовый директор Грег Абовский) и другими коллегами займемся объяснением всей этой истории нашим акционерам, после чего вернемся к обычной работе», – добавил он. 

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев во вторник 19 ноября сказал, что рад передаче «золотой акции» «Яндекса» Фонду общественных интересов и подчеркнул, что его ведомство не участвовало в дискуссии по этому поводу и не должно было.

С лета 2019 года эти самые дискуссии и в медиа-пространстве, и на самом высоком уровне велись в совершенно другом ключе. Речь шла о том, что «Яндекс», чья материнская компания сейчас зарегистрирована в Голландии, должен перейти под контроль российских структур. Рассматриваемый в Госдуме законопроект об ограничении иностранного участия в крупных IT-компаниях наделал переполоха среди инвесторов и обрушил ее котировки. Однако, как показало время, опасения были напрасны, и авторитета создателей «Яндекса» хватило, чтобы не допустить такого развития событий.

Рост на новостях

Вместе с тем, пока эксперты осторожны в оценках перспектив, открывающихся перед компанией, с потерей государством контроля над ней. Создание Фонда общественных инициатив, предложенное руководством «Яндекса», никак не отразится на оперативной деятельности и технологических сервисах компании, полагает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

Котировки «Яндекса» в понедельник 18 ноября выросли на 10%, чем полностью перекрыли потери от очередных новостей о законопроекте единоросса Антона Горелкина в середине октября. Именно тогда, на слухах о скором принятии законопроекта, «Яндекс» потерял — еще 17%. Вчера же Антон Горелкин заявил, что собирается отозвать свой законопроект, объяснив это необходимостью доработать документ «с учетом предложений правительства», не пояснив, о чем идет речь. Спустя несколько часов представители Яндекса заявили, что позитивно отнеслись к отзыву 'njq инициативы, уточнив, что идеи законотворца могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами. Во вторник 19 ноября акции претерпели незначительное падение в 1% в ожидании новостей от Сбербанка и к 15:00 торговались в диапазоне 2504 рублей за штуку.


Яндекс в попытке вернуть себе «золотую акцию» доказал, что компания готова отстаивать права своих акционеров, утверждает начальник  отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. «Это должно существенно усилить авторитет компании среди инвесторов, в особенности зарубежных. Инцидент продемонстрировал лоббистские возможности компании и влияние в России, где даже на уровне высшей власти считаются с ее позицией. Я думаю, позитив в акциях Яндекса продолжится в ближайшие дни, и есть очень высокая вероятность, что до конца года исторический максимум будет обновлен еще раз», – прокомментировал эксперт.

Размежевание крупнейшей российской технологической компании и крупнейшего национального банка идет вразрез с недавними тенденциями. О партнерстве «Яндекса» и Сбербанка говорилось уже давно, и первые шаги были сделаны. Так, в 2017 году Сбербанк инвестировал 30 млрд рублей в платформу «Яндекс.маркет». Тогда компании договорились о создании совместного предприятия на базе этого сервиса. 

Сейчас мобильная платформа «Беру» уже активно работает – в ноябре 2019 года в подмосковном Софьине открыт склад для товаров площадью 40 тыс. кв.м. со штатом в 200 сотрудников, а годом ранее менее масштабный логистический хаб сервиса в 5 тыс. кв.м появился в Ростовской области. Согласно информации «Яндекс.Маркет», оборот платформы «Беру.ру» составляет  2 млрд рублей в месяц. Число скачиваний на мобильные устройства этого приложения исчисляется миллионами.

Руководство Сбербанка очень заинтересовано в развитии своего IT-направления. Герман Греф постоянно говорит о трансформации превращении своего банка. «Если бы мы были интернет-компанией, то наша капитализация сегодня составляла бы соответственно под $200 млрд», – еще год назад заявлял глава Сбербанка. Тогда стоимость компании, отталкиваясь от биржевых котировок оценивалась в районе $60 млрд. Однако уже сейчас банк «стоит» уже почти $80 млрд.

Юлия Куликова для «Фонтанка.ру»

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