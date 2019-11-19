Видео из Красного Села: водитель уронил пешеходов и, не выходя из машины, получил от обиженного

Автомобилист, устроивший мелкое ДТП в Красном Селе (Петербург), сам получил травмы – от рук потерпевшего.

Видеозапись случившегося накануне инцидента публикует 19 ноября паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». Водитель легкового автомобиля не заметил стоящих пешеходов и слегка ткнул бампером мужчину, а тот по инерции толкнул женщину. Женщина упала и долго не могла встать, а мужчина тут же переключился на обидчика.

Самыми печальными оказались последствия для водителя, пишет «Коллапс». Пешеход забрался к нему в салон и избил его. Водитель получил травмы.





«Женщина была немного трезвая, а пешеход-мужик «в ноль» и явно не отдавал отчёт в своих действиях», – отмечается в посте.