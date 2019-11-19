СМИ: В центре Москвы неизвестные избили офицера ФСБ и скрылись на чёрной машине

В Москве неизвестные избили капитана Центра спецназначения Федеральной службы безопасности России. Офицер получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в отделение нейрохирургии, сообщает 18 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, конфликт произошел в ночь на вторник в ресторане на Пречистенской набережной. Причины его пока неизвестны. На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении телеканала РЕН, видно, как из ресторана выбегают мужчины и один из них несколько раз бьет в голову своего оппонента, после чего тот теряет сознание.

По предварительной информации, нападавшие скрылись на черном «Мерседесе».

Проверку по факту драки проводит столичный Следственный комитет.



