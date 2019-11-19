Хакеры украли данные офшорного Cayman National Bank. Утечку сравнивают с «панамским архивом»

Хакеры взломали офшорный банк Cayman National Bank на острове Мэн в Ирландском море. Администрация подтвердила утечку данных.

Издание UnicornRiot пишет 19 ноября, что масштаб утечки сопоставим с «панамским архивом», в котором были найдены данные 12 бывших и действующих лидеров стран (президентов и премьеров), 128 политиков и чиновников, их родных и друзей из стран ЕС, России, Бразилии, Китая и др.

По данным UnicornRiot, хакеры получили доступ к данным и счетам не менее 3800 компаний, фондов и физических лиц. Речь идет в том числе о клиентах с Кипра, из Великобритании и с Британских Виргинских островов.

Ответственность за кражу данных взял на себя хакер Финеас Фишер (Phineas Fisher), связанный с группировкой Anonymous. Он назвал атаку политически мотивированной и призвал других взломщиков присоединиться к «борьбе с неравенством и капитализмом».



