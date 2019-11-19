Пограничники раскрыли канал поставки нелегалов в Финляндию через Петербург. Иранцы шли по инструкциям из Европы в реальном времени

Пограничная охрана Финляндии 19 ноября рассказала об уникальном случае, когда нелегалы при переходе границы из России пользовались инструкциями, которые им давали в реальном времени через мобильное приложение.

В Финляндии раскрыли преступную группу, которая помогала выходцам с Ближнего Востока незаконно пробираться из России в Финляндию. Двоих граждан Ирана финские пограничники задержали 2 июня в коммуне Юлямаа недалеко от Лаппеенранты. Вслед за ними в руки властей в нескольких километрах от этого места попались двое жителей столичного региона Суоми, которые ехали на автомобиле забрать перебежчиков. В тот же день ФСБ на российской стороне повязала ещё одного иранца.

В организации нелегального въезда в Финляндию с отягчающими обстоятельствами подозреваются трое лиц, проживающих в Финляндии, и ещё двое за её пределами, однако последних властям найти не удалось. Именно они приезжали в Суоми несколько раз в 2019 году и разведывали обстановку и территорию вблизи границы с Россией около Ваалимаа (Торфяновка) и Юлямаа. Те, что обосновались в Финляндии, контрольную проверку в этих местах делали непосредственно перед тем, как принять "клиентов" из России.

Следователи полагают, что июньская попытка доставить нелегалов из Выборга в Лаппеенранту была тестированием нового канала незаконной миграции. Троих иранцев высадили на российской территории в 15 километрах от Финляндии, дальше они шли пешком. По данным Yle, передвижением иранцев через мессенджер руководил, находясь в Центральной Европе, гражданин Афганистана. Он отслеживал их местоположение. Следствие называет его влиятельным человеком в сфере трафика нелегалов – с его помощью на территорию ЕС через Турцию и Грецию попадали иранцы и афганцы.





"Это первый раз, когда информация о местоположении передавалась в режиме реального времени члену преступной группы", – говорит следователь Вилле Михла из пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии. В ведомстве полагают, что, если бы попытка удалась, канал поставки нелегалов начал бы активно работать. "Думаю, что число незаконных мигрантов составило бы 3–6 за раз, чтобы их можно было поместить в машину на обеих сторонах от границы", – считает Михла. По его словам, иранцев чаще других иностранцев задерживали в России у границы с Юго-Восточной Финляндией за последние два года.

В Пограничном управлении ФСБ прокомментировать информацию о расследовании отказались.