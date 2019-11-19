Финский концерн ЮИТ представил стратегию работы в России

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Концерн ЮИТ утвердил стратегию деятельности в России в сфере жилищного строительства на 2020–2022 годы. Продолжая работу во всех регионах присутствия в России, концерн обозначил два ключевых приоритета – развитие собственных девелоперских проектов и расширение сервисного бизнеса, а именно услуг для проживания.

«ЮИТ работает в России почти 60 лет, успешно выполняя свои задачи в самых различных условиях, мы знали и хорошие, и менее благополучные времена, – отмечает Теему Хелпполайнен, руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ. – Мы всегда внимательно анализировали изменения и стремились адаптироваться к ним, не останавливаясь перед серьезными преобразованиями. Это общий для концерна ЮИТ подход, во многом благодаря которому мы имеем сегодня более, чем 100-летнюю историю работы в Финляндии, России и других странах Европы. В России в ближайшие 3 года мы сосредоточимся на девелоперских проектах в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Тюмени, а также на расширении спектра услуг для проживания во всех регионах присутствия ЮИТ. Мы намерены создавать в России благоприятную среду для жизни и быть пионерами в продвижении вопросов устойчивого развития городов».

Обновленная стратегия концерна ставит одной из своих целей рост доли услуг в бизнес-портфеле. Поэтому помимо строительства жилья важнейшим стратегическом направлением стал сервисный бизнес по предоставлению услуг для проживания во всех регионах присутствия ЮИТ в России, включая Москву и Московскую область, Ростов-на-Дону.

Кроме того, в качестве своей долгосрочной стратегии концерн ЮИТ стремится вдвое сократить углеродные выбросы своей деятельности к 2030 году. А сократить углеродные выбросы построенных домов поможет обслуживание компанией ЮИТ своих объектов в течение всего жизненного цикла.

Ключевую роль в достижении стратегических целей ЮИТ видит в вовлечении сотрудников во все процессы. Большое внимание в концерне традицонно уделят корпоративной культуре и безопасности труда – как на стройке, так и в офисе.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»