«Механизм ограничения со стороны государства». «Золотую акцию» «Яндекса» могут продать за 1 евро

Сбербанк может продать «Яндексу» его же «золотую акцию» по номинальной стоимости в 1 евро. Она дает право блокировать 25% акций интернет-гиганта.

«Мы сегодня на правлении будем этот вопрос рассматривать, и с высочайшей вероятностью, я думаю, в ближайшее время примем решение о том, чтобы согласиться с их предложением и также по номинальной стоимости, как мы ее покупали, продать им обратно нашу «золотую акцию», – цитирует 19 ноября заявление зампреда правления банка Льва Хасиса ТАСС.

По словам топ-менеджера, такой шаг необходим для реализации «конструкции», которую накануне анонсировал «Яндекс». Речь идет об изменениях в структуре управления. Будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который будет регулировать покупку 10% и более акций, а также согласовывать сотрудничество с другими странами. В новую структуру войдут руководители «Яндекса» Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина, представители научных кругов – университетов ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также негосударственные организации: Российский союз промышленников и предпринимателей, школа управления «Сколково» и Фонд поддержки московской школы №57.

В «Яндексе» ранее назвали созданную 10 лет назад «золотую акцию» «механизмом ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций «Яндекса».



