Стеклянный бум в Ленобласти. Петербургские бизнесмены массово ищут кварцевый песок, а находят — каждый свое

Согласно официальным данным Росгеофонда, с начала года в Ленобласти было выдано шесть лицензий на добычу кварцевого, или, по-другому, стеклового песка. Эксперты отрасли уточняют: речь идет о потенциальных запасах более чем в 40 млн тонн кварцевого песка, который петербургские предприниматели теперь — если повезет с разведкой — смогут добыть во Всеволожском, Лужском, Волховском и Выборгском районах.

Однако участники рынка связывают такой интерес с крайне жесткими условиями выдачи региональными властями лицензий на добычу обычного строительного песка. В отличие от него, кварцевым распоряжаются федеральные чиновники, и получить разрешение на его разведку и добычу можно по более простой схеме — без аукциона.

В Севзапнедрах отмечают случаи, когда получатели лицензий на сопутствующие полезные ископаемые на деле добывали обычный песок и продавали его на стройки. Ведь спрос на него просто "бешеный". Видят ли в этом криминал, подробнее читайте на 47news.



