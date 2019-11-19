Петербургский метрополитен объяснил, зачем ему оценка безопасности траволаторов на «Дунайской» и «Проспекте Славы»

Страшен ли снег и дождь новым траволаторам на двух станциях Фрунзенского радиуса – именно на этот вопрос хочет получить ответ ГУП «Петербургский метрополитен», заказывая оценку рисков установки и использования подъемников. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе госпредприятия 19 ноября.

«Траволаторы на станциях метро «Дунайская» и «Проспект Славы» расположены в непосредственной близости от входных/выходных групп дверей вестибюлей и имеют максимально допустимый угол наклона (12 градусов). Метрополитен намерен получить заключение экспертов относительно вопроса при каких неблагоприятных, прежде всего погодных, условиях возможны риски выхода из строя данного оборудования», – говорится в ответе метрополитена на запрос.

В подземке подчеркнули, что траволаторы на станциях безопасны, о чем свидетельствует заключение о соответствии от Ростехнадзора. Отметим, что техническое задание озаглавлено фразой: «Оказание услуг по оценке рисков условий эксплуатации и установки пассажирских конвейеров с определением их уровня безопасности». В разделе «цель оказания услуг» в числе прочих есть и «выдача заключения об уровне безопасности оборудования». При этом исследование действительно необходимо провести именно в период осадков.

По итогу подрядчик должен будет придумать, как снизить или вовсе исключить травматизм пассажиров на траволаторах, а также разобраться с тем, как уменьшить влияние внешних условий на оборудование.

Ранее «Фонтанка» обратила внимание на ряд недоработок на открывшихся в начале октября станциях метро «Проспект Славы» и «Дунайская».



