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Город
19.11.2019 14:25
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Петербургский метрополитен объяснил, зачем ему оценка безопасности траволаторов на «Дунайской» и «Проспекте Славы»

Страшен ли снег и дождь новым траволаторам на двух станциях Фрунзенского радиуса – именно на этот вопрос хочет получить ответ ГУП «Петербургский метрополитен», заказывая оценку рисков установки и использования подъемников. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе госпредприятия 19 ноября.

«Траволаторы на станциях метро «Дунайская» и «Проспект Славы» расположены в непосредственной близости от входных/выходных групп дверей вестибюлей и имеют максимально допустимый угол наклона (12 градусов). Метрополитен намерен получить заключение экспертов относительно вопроса при каких неблагоприятных, прежде всего погодных, условиях возможны риски выхода из строя данного оборудования», – говорится в ответе метрополитена на запрос.

В подземке подчеркнули, что траволаторы на станциях безопасны, о чем свидетельствует заключение о соответствии от Ростехнадзора. Отметим, что техническое задание озаглавлено фразой: «Оказание услуг по оценке рисков условий эксплуатации и установки пассажирских конвейеров с определением их уровня безопасности». В разделе «цель оказания услуг» в числе прочих есть и «выдача заключения об уровне безопасности оборудования». При этом исследование действительно необходимо провести именно в период осадков.

По итогу подрядчик должен будет придумать, как снизить или вовсе исключить травматизм пассажиров на траволаторах, а также разобраться с тем, как уменьшить влияние внешних условий на оборудование.

Ранее «Фонтанка» обратила внимание на ряд недоработок на открывшихся в начале октября станциях метро «Проспект Славы» и «Дунайская».


Справка:

Строительство Фрунзенского радиуса началось в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой линии метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.

Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу – 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.

После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.

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