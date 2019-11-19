Точно в яблоко. Губернатору Псковской области поражать политические цели поможет петербургский политтехнолог

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников после неудачных для «Единой России» муниципальных выборов укрепляет блок внутренней политики региональной администрации. Нового сотрудника он нашёл среди технологов, работавших на Евгения Пригожина.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников//Владимир Смирнов/ТАСС

Как стало известно «Фонтанке», петербургский политтехнолог Петр Бычков, который последние несколько лет руководил африканскими проектами предпринимателя Евгения Пригожина, занял пост заместителя начальника управления внутренней политики администрации Псковской области. Об этом сообщили два источника, знакомых с процессом согласования кандидатуры на должность; информацию подтвердил собеседник в областной администрации.

По словам одного из собеседников «Фонтанки», изначально губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассматривал вариант назначить Петра Бычкова своим заместителем по внутренней политике. Однако в последний момент решение изменили, говорит он, уточняя, что замену профильных вице-губернаторов в регионах согласует управление президента по внутренней политике. Сам политтехнолог отказался разговаривать с «Фонтанкой» на эту тему.

Последние несколько лет Петр Бычков руководил петербургским «бэк-офисом» предпринимателя Евгения Пригожина, созданным для координации его африканских проектов. Российские – и петербургские в частности – политтехнологи работают в странах Африки: они проводят исследования, организуют избирательные кампании кандидатов, реализуют PR-проекты. Имя Петра Бычкова упоминается в докладе центра «Досье» об обстоятельствах убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской Республике. По данным «Досье», полученным из личной переписки, Петр Бычков был одним из тех, кто занимался кризисным PR: формулировал и продвигал выгодную его заказчику версию произошедшего в ЦАР.

Переход Петра Бычкова в администрацию Псковской области никак не связан с его последним местом работы. Карьеру будущий чиновник начинал под руководством петербургского политтехнолога Александра Серавина, который давно сотрудничает с Михаилом Ведерниковым. Нынешний губернатор Псковской области знаком с Александром Серавиным еще с нулевых годов по работе в Ленинградской области, говорит собеседник «Фонтанки» (Ведерников тогда был муниципальным депутатом Выборгского района). В 2013 году, когда Михаил Ведерников занимал пост заместителя полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, Александр Серавин создал «Центр современной кавказской политики», под эгидой которого занимался проектами в регионе; Петр Бычков тогда работал под его началом. В 2018 году, во время выборов губернатора Псковской области, Александр Серавин помог Михаилу Ведерникову избавиться от приставки «врио»: он был главным технологом его кампании.





Михаил Ведерников не впервые черпает кадры для администрации Псковской области в среде политтехнологов, работавших под началом Александра Серавина. В прошлом году губернатор Псковской области назначил руководителем аппарата администрации региона Сергея Дмитриева – тот был сотрудником предвыборного штаба Ведерникова во время губернаторской кампании.

Михаил Ведерников руководит Псковской областью с октября 2017 года: он был назначен на этот пост после того, как прежний губернатор Андрей Турчак стал главой генсовета «Единой России». При этом внутриполитический блок администрации области по-прежнему состоит из людей, работавших при Андрее Турчаке: должность профильного вице-губернатора, например, занимает Николай Цветков, бывший председатель регионального избиркома.

Эффективность работы блока внутренней политики областной администрации можно измерить числом побед кандидатов от «Яблока» на выборах в регионе. В последний день голосования 8 сентября «яблочники» взяли должности глав трех районов, обыграв кандидатов-единороссов, расширили фракцию в региональном Заксобрании до двух депутатов и провели кандидата в один из муниципальных советов. Раньше у партии «Яблоко» было только двое глав районов: один выиграл муниципальные выборы в 2017 году, спустя месяц после того, как Михаил Ведерников начал исполнять обязанности губернатора, второй был избран в последний месяц работы Андрея Турчака на посту главы региона.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»