В Пушкин под стук колёс

"Поезд Царскосельской железной дороги". Карл Беггров. 1840-е

182 года назад поздней осенью была открыта первая железная дорога в России. Она соединила столицу с императорской резиденцией в Царском селе.

Железнодорожные пути между Петербургом и Царским селом были построены за полтора года. Первый поезд отправился с Царскосельского, ныне Витебского, вокзала. В числе пассажиров находился император Николай I. В роли машиниста выступал австрийский инженер, строитель железных дорог Франц Герстнер. В пункте назначения состав встречали аплодисментами и криками «Ура!». От Петербурга до Царского села поездка заняла 35 минут, максимальная скорость в пути достигала 64 км/ч. Позднее дорога была продлена до Павловска.

Паровозы имели мощность в 40 лошадиных сил и были в состоянии везти несколько вагонов с тремястами пассажирами. К открытию дороги в Россию поступили 6 паровозов, 44 пассажирских и 19 грузовых вагонов, закупленных у Англии и Бельгии.

Железнодорожное сообщение до сих пор остаётся одним из самых удобных и популярных. Через станцию Царское село, сохранившую историческое название, курсируют поезда дальнего следования и пригородные электропоезда. С каждым годом количество жителей в Пушкинском районе увеличивается, вместе с этим развивается транспортная инфраструктура. Уже несколько лет на подъезде к Пушкину ведёт комплексное освоение территории строительная компания «Терминал-Ресурс». Проект получил название «На Царскосельских холмах». Здесь застройщик возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». В скором будущем АО РЖД планирует открытие железнодорожной платформы прямо на территории нового микрорайона. Эта ветка соединит «Царскосельские холмы» с Лугой и Балтийским вокзалом.

Отдел продаж ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

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Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya