В Чувашии работающих женщин назвали основной причиной разводов. Они «спорят со своей природой»

Член Совета отцов Чувашии, семейный психолог Дмитрий Лепёшкин подвергся критике после своего выступления во время родительского собрания в одной из школ региона. На нём специалист заявил, что браки разваливаются из-за работающих женщин.

Лепёшкин объяснил родителям школьников, что женщина должна вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, а мужчина — содержать семью и распоряжаться деньгами.

Член Совета отцов Чувашии объяснил свою позицию 19 ноября изданию «Газета.ru».

«Кто ж против, чтобы женщины были летчиками и президентами, но насколько россияне счастливы в таких семьях? Конечно, время изменилось, но заметьте, большинство браков разваливается. Если каждый в паре будет выполнять свою роль, то все будет благополучно», — заявил Лепёшкин.





По его словам, когда женщина забывает о материнстве, она начинает «спорить со своей природой».

«Эти роли формировали тысячелетиями. Мужчина — это добытчик. В то время как у женщин в приоритетах должна быть все-таки семья и дети, ведь женское тело предназначено именно для материнства», — заключил член Совета отцов.

Возмущение чувашей высказыванием Лепёшкина можно понять: по итогам 2018 года республика вошла в топ-10 регионов с самыми низкими доходами населения.

Ранее о гендерных ролях высказался глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

«Русская женщина — это очень сильное существо по своей, как это сейчас модно говорить, генетике. Она и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет. А мужчина — нет», – сказал известный священник в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

По словам известного священника, современные мужчины, которые являются «национальной трагедией», даже при поиске спутницы жизни ищут «вторую маму». В то время как «работать должен мужик».