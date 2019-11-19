Найдена, погибла. В Красноярске нашли тело женщины, которая пропала вместе с машиной. В убийстве признался экс-сотрудник ФСИН

В Красноярске нашли убитой женщину 29 лет, которая пропала вместе с машиной в минувшую пятницу. Краевой Следственный комитет сообщил об убийстве и задержании подозреваемого. Им оказался офицер Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), к которому женщина отправилась в гости.

Как 18 ноября сообщили в пресс-службе СК, подозреваемому 31 год. Он показал, где находится тело девушки и ее Hyundai Solaris. Следствие полагает, что 15 ноября женщина приехала в село Арейское, чтобы выяснить с мужчиной отношения. Ранее СМИ выяснили, что пара была давно знакома, некоторое время жила вместе, но после разъехалась. Вместе молодые люди поехали в Красноярск, но по пути поссорились. Как сообщает СК, мужчина якобы нанес своей подруге несколько ударов арматурой, а после спрятал тело на территории одной из заброшенных воинских частей. На ее машине он доехал до центра Красноярска и бросил ее на одной из улиц.

Как сообщал NGS24.RU, подозреваемый работал начальником кинологической службы в одной из колоний. «Он уволен из органов уголовно-исправительной системы. Он старший инструктор кинологической группы», — заявили РБК в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю, не уточнив, когда именно произошло увольнение.



