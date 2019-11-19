Дёрнулся к столу с кортиком. Адвокат трактовал жест Соколова в пользу аффекта и ушёл в мистику

О попытке суицида историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве, заявил его адвокат Александр Почуев 19 ноября.

По словам Почуева, «инцидент имел место» в перерыве между следственными действиями.

«Попытка суицида была мгновенно пресечена профессиональными действиями конвоя полиции. Исключение возможности суицида и физическая безопасность были полностью обеспечены следствием и полицией, по ходатайству защитников», — заявил Почуев в своем telegram-канале.

По данным «Фонтанки», «инцидент», о котором рассказал адвокат, произошёл 15 ноября в квартире Олега Соколова на набережной Мойки. Историк знакомил следователей с деталями трагедии и вдруг дёрнулся к столу, на котором среди прочего лежал и кортик. Ни до оружия, ни до стола рука дотянуться не смогла. Обвиняемого остановили.





Ранее стало известно, что защита Соколова намерена добиваться переквалификации дела на «Убийство в состоянии аффекта», которая предусматривает наказание не более трех лет лишения свободы. Однако пока действия преподавателя на эмоциональный срыв не похожи. Аспирантку Анастасию Ещенко застрелили во сне, в голове у неё нашли четыре пули. При этом винтовку, из которой были сделаны выстрелы, необходимо перезаряжать.

Сегодня Почуев отдалился от земных аргументов и намекнул на участие в судьбе его подзащитного сил Вселенной. Адвокат рассказал ТАСС, что Луна в момент преступления находилась в активной фазе. «Это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — отметил он.