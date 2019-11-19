Происшествия
Дёрнулся к столу с кортиком. Адвокат трактовал жест Соколова в пользу аффекта и ушёл в мистику
О попытке суицида историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве, заявил его адвокат Александр Почуев 19 ноября.
По словам Почуева, «инцидент имел место» в перерыве между следственными действиями.
«Попытка суицида была мгновенно пресечена профессиональными действиями конвоя полиции. Исключение возможности суицида и физическая безопасность были полностью обеспечены следствием и полицией, по ходатайству защитников», — заявил Почуев в своем telegram-канале.
По данным «Фонтанки», «инцидент», о котором рассказал адвокат, произошёл 15 ноября в квартире Олега Соколова на набережной Мойки. Историк знакомил следователей с деталями трагедии и вдруг дёрнулся к столу, на котором среди прочего лежал и кортик. Ни до оружия, ни до стола рука дотянуться не смогла. Обвиняемого остановили.
Ранее стало известно, что защита Соколова намерена добиваться переквалификации дела на «Убийство в состоянии аффекта», которая предусматривает наказание не более трех лет лишения свободы. Однако пока действия преподавателя на эмоциональный срыв не похожи. Аспирантку Анастасию Ещенко застрелили во сне, в голове у неё нашли четыре пули. При этом винтовку, из которой были сделаны выстрелы, необходимо перезаряжать.
Сегодня Почуев отдалился от земных аргументов и намекнул на участие в судьбе его подзащитного сил Вселенной. Адвокат рассказал ТАСС, что Луна в момент преступления находилась в активной фазе. «Это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — отметил он.
Справка:
Следственный комитет 11 ноября официально предъявил Олегу Соколову обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). 12 ноября глава СК Александр Бастрыкин направил в Петербург криминалистов для проверки информации о том, что Соколов ранее уже избивал другую ученицу.
В квартире Соколова на Мойке, 82, утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. Тело смогли найти только в понедельник. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — теперь уже бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».