Ростуризм не одобрил туры в Сирию

Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Сирии, несмотря на появившиеся туры в эту арабскую страну.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Сирию, о текущей ситуации в стране», – говорится 19 ноября на сайте Ростуризма.

В ведомстве призвали россиян не ездить по этому направлению до нормализации ситуации в стране. Тем, кто все же отправился в путешествие по арабской республике, стоит «проявлять крайнюю осторожность».

Напомним, ранее СМИ сообщили о появлении на российском туристическом рынке туров в Сирию, несмотря на «высшую степень террористической угрозы», присвоенную МИД РФ.

По оценкам погранслужбы ФСБ России, в 2019 году турпоток из РФ в Сирию вырос до 334 человек. Это в три раза больше, чем годом ранее.



