Сотрудники объединения «Строительный трест» – победители конкурса «Строймастер Санкт-Петербург - 2019»

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

14 ноября во Дворце труда прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Строймастер Санкт-Петербург – 2019».

Гран-при в номинации «Лучшая бригада» получила бригада каменщиков Сулаймона Каримова компании «КМ-Строй», входящей в Объединение «Строительный трест». В настоящее время данная бригада работает на объекте «Новое Купчино», строящегося на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта.

Кроме этого, высшей наградой конкурса «Строймастер Санкт-Петербург – 2019» была отмечена непосредственно сама строительная площадка ЖК «Новое Купчино».

Очные соревнования мастеров строительных специальностей были инициированы в 2007 году. В 2010 году конкурс «Строймастер» стал национальным и сегодня проводится по всей России. Определение «лучших по профессии» – бригад и рабочих – осуществляется непосредственно на строительном объекте. С этой целью на объекты выезжает конкурсная комиссия, которая оценивает работу бригад в соответствии с утвержденными критериями. В этом году в конкурсе «Строймастер Санкт-Петербург» приняли участие около 200 рабочих. В номинациях были представлены 20 строительных площадок и бытовых городков.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru