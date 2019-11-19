Асфальт разошёлся под «Ладой» в Пензе. Мужчин, как говорят, придавило их машиной и залило кипятком

Прорыв тепловых сетей унёс жизни двух человек в Пензе утром 19 ноября. Они находились в припаркованной машине.

Как сообщает областное СУ СК, на улице Аустрина произошёл обвал грунта и асфальтового покрытия, и в яму с горячей водой провалилась «Лада Ларгус», стоявшая около одного из магазинов. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным издания «Пенза Взгляд», погибшие – мужчины 1966 и 1970 года рождения, водитель и пассажир.





«Вести» со ссылкой на очевидцев передают, что мужчины успели выскочить из салона «Ларгуса», но тут их придавило машиной. Провал в считаные минуты наполнился кипятком из пробитой трубы, и к моменту прибытия спасателей и коммунальных служб люди были мертвы.

На кадрах пензенца, снятых сразу после аварии, видно, что яма заполнена бурлящей водой, машину даже не разглядеть.

PenzaNews пишет, что автомобиль и тела погибших уже извлечены из ямы, из которой валит пар.

В Петербурге люди регулярно гибнут из-за прорывов. В апреле 2019 года на 2-й Комсомольской улице, в Красносельском районе, женщина скончалась в своей квартире: фонтан кипятка выбил окна, и струя воды ошпарила спящую. Её сын пострадал. 28 сентября 2018 года на Измайловском проспекте 500 тонн кипятка из разорвавшейся трубы хлынули в подвал дома, где находилось кафе «Типичный Питер», погибли два посетителя заведения.