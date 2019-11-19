Авиаперелеты между Петербургом и родиной основателей группы Shortparis закрываются через 2 месяца после начала

Авиакомпания «Алроса» закрывает направление Новокузнецк – Санкт-Петербург. Это 19 ноября «Фонтанке» подтвердил генеральный директор перевозчика Андрей Гулов.

«Наша компания действительно временно приостановила выполнение полетов из Новокузнецка в Санкт-Петербург и обратно. Исключением станет период новогодних праздников – с конца декабря до первой половины января, когда выполнение рейсов будет продолжено», – рассказал Гулов.

По его словам, интерес к перелетам по данному маршруту есть, однако пока этого недостаточно. Авиакомпания совместно с администрацией Кемеровской области, аэропортами Новокузнецка и Санкт-Петербурга попытается стимулировать спрос. Если получится, то с апреля 2020 года направление снова будет открыто.

Стоит отметить, что самолеты «Алросы» с родины основателей петербургской группы Shortparis начали летать с конца сентября 2019 года.



