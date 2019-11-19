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19.11.2019 14:09
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«Мы заинтересованы в сохранении «Ленфильма», а не Пичугина». Петербургский Союз кинематографистов обратился к Путину

Петербургское отделение Союза кинематографистов России считает, что Эдуарда Пичугина нужно снять с должности генерального директора киностудии «Ленфильм» и провести проверку организации с привлечением аудиторов Счетной палаты. Обращение такого содержания кинодеятели приняли 19 ноября и отправят президенту Путину.

Ольга Минеева/"Фонтанка.ру"

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Подписанты считают, что «Ленфильм» должен разработать программу действий по финансовому оздоровлению, которая должна включить «финансирование пяти-шести разножанровых полнометражных проектов в год».

Обращение принято в Доме кино на общем собрании членов петербургской организации Союза кинематографистов. Объединение также постановило исключить Пичугина из своего правления как «не принимающего участия» в деятельности союза.

«Что студия действительно научилась делать — так это снимать презентационные ролики о том, как «Ленфильм» шагает вперед семимильными шагами под руководством Пичугина. Сначала смотреть было смешно, потом противно, а сейчас просто возмущает», — заявил председатель петербургского отделения Союза кинематографистов Сергей Снежкин. По его мнению, у организации есть «моральный и нравственный долг» влиять на кинематографическую политику в городе.


«Никаким Пичугиным и Бондарчукам не удастся сделать так, чтобы у нас отняли «Ленфильм» и будущее, — продолжил Снежкин. — Мы заинтересованы в сохранении «Ленфильма», повторяю, «Ленфильма», а не Пичугина».

Сам Эдуард Пичугин на заседании не присутствовал, но 19 ноября cообщил «Фонтанке», что киностудия за последние пять лет прошла 97 проверок, в том числе Счетной палаты России. На «Ленфильме» ведется специальный журнал учета подобных мероприятий.

«Нарушений нет никаких, замечания устранялись в ходе проверок», — сообщил он.

В то же время Эдуард Пичугин напомнил, что президент России совсем недавно принял окончательное решение по программе возрождения студии, о чем участники собрания петербургской организации Союза кинематографистов Российской Федерации могли быть не в курсе. В то же время глава «Ленфильма» напомнил, что студия, несмотря ни на что, не была приватизирована и продолжает работать. И у этого есть множество оппонентов, «которым это не нужно».

Напомним, месяц назад в аппарате президента прошло совещание, на котором обсуждалось финансовое положение киностудии, в результате была достигнута договоренность о реструктуризации задолженности «Ленфильма» и выделении ему субсидии. Подробности совещания стали известны в ноябре: Владимир Путин дал согласие на субсидию правительства, а также рекомендовал банку ВТБ предоставить киностудии рассрочку по кредиту на 1,5 миллиарда рублей, а администрации Петербурга посоветовал до конца года внести изменения в правила землепользования, связанные с возможностью коммерческого использования непрофильного участка на Тамбасова, что способствовало бы его продаже. Банк ВТБ должен принять решение до 10 декабря.

Полуторамиллиардный кредит выделен киностудии в 2013 году. Среди условий, дававших шанс киностудии за него расплатиться, — возможность продажи непрофильного земельного участка и передача студии прав на «золотую коллекцию», чего так и не произошло — в результате «Ленфильм» смог себе позволить только расплачиваться по процентам по кредиту, а не возвращать его.

 


© Фонтанка.Ру
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