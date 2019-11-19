За свалку с опасными отходами вблизи строящихся домов администрацию Невского района оштрафовали на 400 тысяч

Почти полмиллиона рублей штрафа заплатит администрация Невского района за свалку, вокруг которой начали строить жилые дома.

Как сообщает 19 ноября Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора, ведомство рассмотрело административное дело о неубранной свалке и решило оштрафовать чиновников Невского района на 400 тысяч рублей. За администрацией также требование ликвидировать грязь.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала о проблемном квартале СУН-16, ограниченном Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской. Бывший золоотвал превратили в место для отходов, а между тем территория активно застраивается жильем, в том числе и социальным. На свалке нашли отходы IV и III классов опасности, то есть умеренно опасные вещества.



